В Ростовской области зарегистрировано 110 тыс. безработных

По данным на 1 марта в Ростовской области безработными являются 110,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба Росстата. Занятыми являются чуть более 2 млн человек. Уровень безработицы в регионе составляет 5,2%. Согласно опубликованным данным, регион занимает второе место по количеству безработных среди субъектов Юга России. Напомним, к декабрю 2020 года безработными в регионе оставались 112 тыс. человек.

Наибольшее количество безработных в ЮФО зафиксировано в Краснодаре (158,8 тыс. человек). В Крыму безработными числятся 58,6 тыс. человек, в Адыгее — 17,1 тыс. человек.

Ставропольский край находится на третьем месте по количеству безработных в СКФО — безработными в регионе являются 95,4 тыс. человек.

Наталья Шинкарева