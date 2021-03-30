Правительство отрицает возможность подорожания молока из-за экосбора

Введение экосбора не приведет к росту цен на молоко в России, заявили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко. Ранее представители отрасли пожаловались, что из-за экосбора, который вынуждены будут платить производители, молоко может подорожать на 10–15%.

По данным газеты «Известия», производители напитков и продуктов питания попросили пересмотреть одобренную правительством Концепциюи расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары. Соответствующая просьба содержатся в письме Российского союза промышленников и предпринимателей премьер-министру Михаилу Мишустину. Как уточняется в документе, новая концепция обязывает производителей с 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. В противном случае компаниям нужно будет платить экосбор по двойному тарифу.

В пресс-службе Виктории Абрамченко утверждают, что в концепции РОП не говорится «об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки», а сам новый механизм «подразумевает уход от градации и нормативов как таковых». «Новый "экологичный" подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен»,— сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее участники молочной отрасли предложили решить вопрос по снижению импортных пошлин при ввозе в КНР российской молочной продукции. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») попросил Минсельхоз договориться с Китаем о снижении ввозных пошлин с текущих 10–20%, а также предусмотреть компенсацию 25% затрат на производства сухого молока, масла, сыворотки и сыра.

Подробности — в публикации “Ъ” «Молоко переработают на экспорт».