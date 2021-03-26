Молоко переработают на экспорт

Участники молочной отрасли придумали, как нарастить экспорт продукции высокой степени переработки. Компании попросили Минсельхоз договориться с Китаем о снижении ввозных пошлин с текущих 10–20%, а также предусмотреть компенсацию 25% затрат на производства сухого молока, масла, сыворотки и сыра. Добиться выполнения предложений будет сложно, предупреждают эксперты.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов попросил Минсельхоз решить вопрос по снижению импортных пошлин при ввозе в КНР российской молочной продукции. Это поможет нарастить экспорт сливочного масла, сыра, сыворотки и сухого молока. Предложение озвучено на заседании комиссии Госсовета 24 марта, рассказали “Ъ” два его участника. В Минсельхозе заявили, что проанализируют и рассмотрят предложения «Союзмолока».

Как объяснил “Ъ” Артем Белов, российские производители в 2020 году начали поставки в КНР биржевых товаров молочной отрасли — сухого молока, сыворотки и т. д. Но на рынке доминируют производители из Новой Зеландии и Австралии, продолжает он. По его словам, ставка таможенной пошлины для этих стран варьируется от 0% до 5%, для России — от 10% до 20%, что снижает не только конкурентоспособность, но и доходность компаний. В «Союзмолоке» рассчитывают на снижение импортных пошлин по итогам переговоров с китайской стороной.

По предварительным данным «Союзмолока», экспорт молочной продукции из РФ в 2020 году вырос на 23,7%, до 871,8 тыс. тонн год к году. Стоимость отгрузок увеличилась на 11,9%, до $363 млн. В денежном выражении 26,4% пришлось на сыры и творог, 22,7% — ни кисломолочную продукцию, 15,7% — на мороженое, 12,5% — на сырные продукты, 7,2% — на сухое, сгущенное молоко и сливки. Поставки в КНР увеличились на 36%, до 2,5 тыс. тонн. В деньгах — на 38%, до $7,4 млн. Китай — основное направление развития экспорта для Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева), заявил руководитель службы по реализации продукции животноводства холдинга Константин Свечник.

Нарастить экспорт участники рынка рассчитывают в том числе за счет увеличения инвестиций в модернизацию и строительство мощностей по глубокой переработке молока, введя компенсацию 25% капитальных затрат на такие проекты. По словам господина Белова, на сухое молоко, масло, сыворотку и сыр приходится 80% мировой торговли молочной продукцией, общий объем которой оценивается в $40 млрд. Для 15 проектов на этом рынке потребуются инвестиции 30–35 млрд руб. с субсидированием 7 млрд руб., подсчитали в «Союзмолоке». Как отмечает Артем Белов, государство вернет затраты в виде возросшей налоговой базы уже на пятый-шестой год. Председатель совета директоров российского производителя детских смесей «Инфаприм» Алексей Лысяков напоминает, что Россия на 94% зависит от импортного сырья для детского питания, а субсидии могут снизить показатель. Вице-президент «Дамате» Андрей Григоращенко соглашается, что компенсации позволят увеличить глубину производства и обеспечить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, в «Союзмолоке» выступают за сохранение действующих мер поддержки производства сырья — компенсаций капитальных затрат, льготного кредитования и коротких кредитов, что помогает увеличивать выпуск молока на 3–3,5% ежегодно. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко уверен, что сохранение субсидий на компенсацию капитальных затрат после 2022 года обеспечит сырьевую базу для глубокой переработки.

Партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов отмечает, что отношения России и Китая стали лучше, но позиция КНР в торговле точно сильнее. По его словам, работать над снижением пошлины на молоко необходимо при разумной цене за этот шаг, но этот процесс может затянуться. Поэтому пока пошлина высокая, отрасли нужны другие меры поддержки, которые позволят продвигать российскую продукцию на китайском рынке, указывает эксперт. Главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов добавляет, что молоко входит в перечень социально значимых товаров, и вряд ли у властей сегодня есть интерес к какому-либо стимулированию экспорта продукта.

Алексей Полухин