Прибыль Славянского маслосырзавода в 2020 году выросла на 77,6%

Выручка ОАО «Маслосырзавод "Славянский"» в 2020 году составила 1,18 млрд руб. Это на 58,1% больше, чем годом ранее, говорится в годовой бухгалтерской отчетности компании.

Чистая прибыль за этот же период выросла на 77,6%, составив 21,4 млн руб. Годом ранее эти показатели составляли 746,7 млн руб. и 12 млн руб.

В структуре выручка за 2020 года основную долю занимала реализация собственной продукции – 1,16 млрд руб. Выручка от продажи покупных товаров составила 13,6 млн руб. Прочие доходы составили 1,3 млн руб. Себестоимость продаж в прошлом году составила 1,1 млн руб., коммерческие расходы – 37,8 млн руб., прочие расходы – 11,3 млн руб.

Как говорится в отчете компании, дальнейшее развитие ОАО МСЗ «Славянский» связано с расширением рынка сбыта. Также планируется модернизировать производственно-техническое оборудование на более современное и энергосберегающее. Одной из основных задач на предприятии называют снижение себестоимости единицы продукции и уменьшение затрат на 1 рубль товарной продукции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Маслосырзавод "Славянский"» зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в 1993 году. Основной вид деятельности – производство питьевого молока и питьевых сливок. Основные владельцы Вячеслав (68,65%) и Игорь (25,01%) Хрипко.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в марте 2021 года предприятие оштрафовали на 640 тыс. руб. за выпуск фальсифицированного молока. Говорилось, что что в образцах ультрапастеризованного молока м.д.ж. 3,2% обнаружены растительные жиры.

Кроме того, в 2019 году предприятие штрафовали несколько раз за наличие растительных масел и жиров в молочной продукции со стороны Южного управления Россельхознадзораю. В частности, семь раз на предприятие был наложен штраф в 100 — 350 тыс. рублей. Кроме того, в двух случаях Арбитражным судом Краснодарского края было вынесено решение о приостановлении деятельности на 10 суток.

Алексей Белянин