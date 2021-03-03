Кубанский маслосырзавод «Славянский» оштрафован на 640 тысяч рублей за выпуск фальсификата

ОАО Маслосырзавод «Славянский» (Краснодарский край, Славянский район) оштрафовано на 640 тыс. руб. за выпуск фальсифицированного молока, сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора. Отмечается, что в образцах ультрапастеризованного молока м.д.ж. 3,2% обнаружены растительные жиры. При этом на на упаковке продукта информация об этом не указана.

Молоко поставлялось в социальное учреждение Твери. Также фальсификат был обнаружен на территории Севастополя в рамках выполнения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции.

«По фактам выявленных нарушений ОАО Маслосырзавод «Славянский» и его директор привлечены к ответственности в соответствии с ч.1ст.14.43 КоАП РФ с наложением штрафа на общую сумму 640 тыс. руб., у предприятия отозвана декларация о соответствии продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Наталья Решетняк