Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

Число выявленных коррупционных преступлений в январе—феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры России.

«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тыс.), относительно января—февраля 2020 года их число возросло на 21,1%»,— говорится в сборнике Генпрокуратуры.

По данным ведомства, каждая третья взятка не превышала 10 тыс. руб. Чаще всего подобные случаи взяточничества фиксировались в Башкортостане (79), Москве (47) и Краснодарском крае (45).

Ранее Генпрокуратура сообщала, что в 2020 году ущерб от коррупционных преступлений (взятка, мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями) в России по уголовным делам превысил 63 млрд руб. По статистике ведомства, взятки до 10 тыс. руб. чаще других берут представители полиции, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы.