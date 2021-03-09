Ущерб от коррупции в 2020 году превысил 63 млрд рублей

Ущерб от коррупционных преступлений в России по уголовным делам, возбужденным в прошлом году, превысил 63 млрд руб., сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

«В результате совершения иных коррупционных преступлений, в том числе таких, как мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, в 2020 году причинен имущественный ущерб на сумму, превышающую 58 млрд руб. Это составляет около 11% от суммы ущерба, причиненного в прошлом году всеми видами преступлений»,— сказал господин Балдин в интервью «РИА Новости».

По его словам, сумма взяток по преступлениям по ст. 290 УК РФ (получение взятки) составила более 3 млрд руб., а по ст. 291 (дача взятки) — 2,1 млрд руб. Он пояснил, что разница в суммах по этим статьям связана с тем, что часть «взяткодателей» действовала в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов.

Господин Балдин также рассказал, что взятки до 10 тыс. руб. в России чаще других берут представители полиции, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Среди регионов лидерами по взяточничеству в прошлом году стали Москва, Татарстан и Ставропольский край.