Генпрокуратура РФ: полиция, педагоги и сотрудники УИС чаще других берут мелкие взятки

Взятки до 10 тыс. руб. в России чаще других берут сотрудники органов внутренних дел, также мелкое взяточничество характерно для педагогов и сотрудников уголовно-исполнительной системы, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин. Регионом-лидером по взяточничеству в прошлом году стала Москва.

«В основном взятки дают граждане, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения. Также в этот перечень попадают преподаватели учебных заведений (за положительные оценки при сдаче экзаменов), сотрудники органов УИС (за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания)»,— сказал господин Балдин в интервью «РИА Новости».

Регионы-лидеры по числу фактов взяточничества в 2020 году:

Москва, Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская область, Ростовская область, Дагестан, Пермский край.

Меньше всего взяток в прошлом году зарегистрировано в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

«Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению»,— уточнил господин Балдин. По его словам, лидерами коррупционных сводок всегда будут регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.