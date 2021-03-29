Киев выступил против сокращенного «нормандского формата»

В украинском МИДе убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) можно достичь сдвигов в урегулировании на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко, комментируя информацию о подготовке видеоконференции лидеров Франции, Германии и России. Ранее Кремль сообщил, что сроки видеоконференции Эмманюэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина пока не определены.

«Наша позиция — ничего об Украине без Украины»,— сообщил господин Николенко «Европейской правде». «Убеждены, что только в полном, а не сокращенном “нормандском формате” можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня»,— сказал представитель МИДа.

«На фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство нашего государства сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате — как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров Н4»,— добавил Олег Николенко.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что в ближайшее время он проведет разговоры со всеми лидерами «нормандской четверки». Напомним, Киев предложил принять на уровне «нормандской четверки» заявление о возврате к полному прекращению огня в Донбассе. Договоренность о бессрочном перемирии была достигнута переговорщиками контактной группы 22 июля прошлого года. На какое-то время перемирие в зоне конфликта наступило. Но затем режим прекращения огня был нарушен.

О политике Украины в отношении России читайте в публикации “Ъ” «Вечера на хуторе близ Брюсселя».