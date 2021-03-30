Возможности опережают обязанность

Белый дом еще до обязательного перевода госзакупок в полностью электронный вид с 2022 года намерен расширить применение электронных расчетов за госзаказ уже с 1 мая. Для этого практически все федеральные ведомства должны обеспечить поставщикам возможность формировать документы в электронном виде — обязать подрядчиков правительство пока не может. Однако власти уверены, что от автоматизации процесса выиграют обе стороны закупок: повышение прозрачности сократит случаи срыва поставщиками сроков и условий контрактов и гарантирует им своевременные расчеты со стороны бюджета.

Минфин подготовил проект распоряжения правительства, призванный ускорить перевод закупок государства по ФЗ-44 в полностью электронный вид — с момента планирования до приемки результатов закупок. Электронное актирование станет обязательным для всех участников госзакупок уже с 1 января 2022 года — нормы предусмотрены в «оптимизационном» законопроекте Минфина, который в марте уже прошел первое чтение. Однако отдельные заказчики и поставщики при взаимном согласии могли воспользоваться функционалом Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок еще с начала 2020 года — с тех пор суммарный объем «полностью электронных» закупок (от плана до фиксации исполнения госконтракта и расчетов по нему) достиг 220–250 млрд руб., указали в Федеральном казначействе (ФК).

Опубликованный в понедельник на regulation.gov.ru проект должен масштабировать практику «добровольного» электронного документооборота. Для этого правительство обяжет федеральные ведомства при заключении госконтрактов предусмотреть для поставщиков возможность формирования и подписания документов в электронном виде. «Мы пока не можем обязать подрядчика или поставщика применять электронный документооборот, но через введение такой возможности можем придать импульс процессу и вовлечь в него больше поставщиков до введения обязательного актирования»,— отмечает курирующая закупки замглавы ФК Анна Катамадзе.

Требование распространится на 66 федеральных ведомств, в том числе Минфин, Минэкономики, Минстрой, Минэнерго, Минприроды, ФАС, ФТС, Росаккредитацию, Росимущество и пр. Исключение составят, например, закупки силовых ведомств с высокой долей закрытых контрактов. Впрочем, правительство «рекомендует предусмотреть возможность электронного актирования» и для не вошедших в перечень ведомств. В Минфине “Ъ” пояснили, что планируют постепенный переход на формирование денежных обязательств в электронном виде. В казначействе отметили, что при выборе участников также учитывались специфика госзаказчиков и сферы с наибольшим количеством заключаемых контрактов. «Для нас важно как можно более эффективно и на большем числе участников отработать механизм до конца года»,— добавляет Анна Катамадзе. Примерную долю тех, кто присоединится к механизму, власти оценивать не торопятся из-за его добровольного характера.

Предполагается, что распоряжение вступит в силу уже с 1 мая и распространится на все новые извещения о закупках, обратной силы документ не имеет, подчеркивают в ФК. Введение электронного актирования должно завершить цифровизацию госзакупок — до сих пор власти не обладают информацией о них после заключения контракта и продолжают получать жалобы как от заказчиков (на неудовлетворительное качество), так и поставщиков (на неоплату товаров и услуг). Введение электронного акта приемки должно решить обе проблемы, ожидают власти. Так, в Минфине указывают на перспективы этого механизма для «автоматизированного контроля за соблюдением подрядчиками (поставщиками, исполнителями) сроков исполнения обязательств». В казначействе добавляют, что введение электронного документооборота обеспечит автоматическое формирование денежных обязательств бюджета, а упрощение процедуры — сокращение сроков расчетов.

Диана Галиева