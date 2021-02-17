Минфин разошелся с экспертами в закупках

Минфин рассчитывает на принятие масштабной правки закона о госзакупках уже в первой половине этого года. После бесчисленных согласований этот проект, призванный упростить и ускорить закупки, спустя полтора года наконец добрался до Госдумы. Однако экспертное сообщество упрекает Минфин в бесполезности предлагаемых новаций для решения базовых проблем госзаказа — слабой конкуренции и низкой эффективности. В ведомстве считают такую критику «немотивированной», но от «обоснованных» поправок при этом все же не отказываются.

Подготовленные Минфином поправки к закону о контрактной системе (ФЗ-44), призванные упростить и ускорить госзакупки, могут быть приняты уже в первом полугодии 2021 года, сообщила вчера глава профильного департамента ведомства Татьяна Демидова. Напомним, что так называемый оптимизационный законопроект готовился к принятию еще осенью 2019 года. Из-за дополнительных поручений он был готов лишь в начале 2020-го, согласования же продолжались вплоть до декабря. В результате проект, как обращают внимание в Минфине, прошел «беспрецедентное число согласований» (40 органов и организаций) и поступил в Госдуму в январе 2021 года.

Как напомнил вчера идеолог реформы замминистра финансов Алексей Лавров, проект предполагает введение электронного документооборота и сокращение процедур. Поправки де-факто являются «регуляторной гильотиной» для госзаказа: исключаются дублирующие и избыточные положения, создававшие трудности для участников закупок. Электронный документооборот вводится на всем жизненном цикле закупок, также сокращается число способов конкурентных закупок с 11 до 3 (аукцион, конкурс, запрос котировок). Ожидается, что все это будет способствовать реализации нацпроектов и росту эффективности бюджетных расходов.

Эксперты в области госзакупок, впрочем, предупреждают, что проект не решает базовых проблем госзаказа: слабой конкуренции и низкой эффективности закупок — и более того, усугубляет их. Замглавы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Константин Головщинский указывает на риски усиления «аукционного крена» с приоритетом ценового критерия (зачастую в ущерб качеству), который вытесняет с рынка добросовестных поставщиков из-за рисков демпинга. Расширение практики применения аукционов провоцирует рост неконкурентного сектора (в 85% случаев такие торги признаются несостоявшимися из-за подачи лишь одной заявки, см. “Ъ” от 8 сентября 2020 года).

«Предлог отказа от части конкурентных способов — надуманный. Это якобы их сложность»,— категорична руководитель профильного направления ЦСР Ольга Анчишкина. «Цифровизация, перевод процедур закупок в электронную форму позволяют обеспечить заказчиков алгоритмами решения самых разнообразных закупочных задач»,— добавляет она. Сокращение же способов закупок не позволит учитывать отраслевые особенности — что важно, например, при закупках сложных объектов или социально чувствительных услуг, говорят эксперты.

В Минфине не разделяют мнение о том, что способ закупки оказывает решающее влияние на качественный результат. «При всех способах применяются универсальные правила: заказчик устанавливает требования к качеству, а потом контролирует их соблюдение при приемке»,— заявили “Ъ” в ведомстве. Ключевым барьером там называют сложные для участников процедуры, при которых заявки из-за ошибок отклоняются, а закупки признаются несостоявшимися. «Наша задача в том, чтобы за счет автоматизации сделать закупочный процесс удобным для его участников: сократить риски отклонений из-за неправильно заполненных заявок и срыва закупки из-за неверно выбранного способа»,— добавил представитель ведомства. В перспективе это и должно привлечь новые компании к госзаказу. В Минфине отмечают, что перевод закупок в электронный вид уже позволил добиться роста конкуренции: число заявок на одну закупку выросло с 2,91 в 2018 году до 3,08 и 3,24 в 2019 и 2020 годах. Закупки же «сложных» объектов по-прежнему можно будет проводить в рамках конкурса, отмечают в ведомстве.

«Безусловно, ко второму чтению возможны изменения, потому что есть еще предложения. Можно еще что-то подправить»,— заметила вчера Татьяна Демидова. Однако концептуальных изменений, видимо, ожидать не стоит.

Диана Галиева