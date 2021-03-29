Канада расширила антироссийские санкции

В отношении двух российских граждан и четырех предприятий введены санкции, сообщил МИД Канады. Как уточнило ведомство, ограничительные меры введены в отношении ответственных за строительство и обслуживание Крымского моста. Годом ранее аналогичные меры ввели США. Позднее к ним присоединился Евросоюз.

«Сегодняшнее объявление о санкциях поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России. Канада продолжает призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных»,— говорится в сообщении.

Под санкции попали:

генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» Александр Ганов («Гранд Сервис Экспресс» — оператор пассажирского сообщения с Крымом. Первые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на полуостров отправились в 2019 году. Александр Ганов возглавил компанию в сентябре 2019 года);

(«Гранд Сервис Экспресс» — оператор пассажирского сообщения с Крымом. Первые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на полуостров отправились в 2019 году. Александр Ганов возглавил компанию в сентябре 2019 года); глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин («Мостотрест» — диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства. Леонид Рыженькин стал гендиректором «Мостотреста» в декабре 2020 года);

(«Мостотрест» — диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства. Леонид Рыженькин стал гендиректором «Мостотреста» в декабре 2020 года); ОАО «Ленпромтранспроект» (компания участвовала в разработке плана строительства Крымского моста);

(компания участвовала в разработке плана строительства Крымского моста); ФГУП «Крымская железная дорога» (компания обслуживает систему железных дорог на территории Крымского полуострова и на Крымском мосту);

(компания обслуживает систему железных дорог на территории Крымского полуострова и на Крымском мосту); «Крымская первая страховая компания» (компания стала страховщиком проекта строительства Крымского моста);

(компания стала страховщиком проекта строительства Крымского моста); ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск» (компания принимала участие в строительстве железнодорожных подходов к Крымскому мосту).

Как уточнило ведомство, после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, Канада ввела санкции в отношении более 440 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают замораживание активов на территории страны и запреты на совершение сделок с попавшими под ограничения.

Строительство автомобильной части Крымского моста завершилось в мае 2018 года. В декабре 2019 года по нему было запущено железнодорожное движение. В конце 2020 года «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что ж/д перевозки на этом направлении превысили 1 млн пассажиров.

О пассажиропотоке — в материале “Ъ” «Крым подъезжает к двум миллионам».