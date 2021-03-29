Расстрелявший сослуживцев воронежский солдат пожаловался на дедовщину в части

Обвиняемый в убийстве трех человек на военном аэродроме Балтимор в Воронеже срочник Антон Макаров сообщил следствию о насилии со стороны сослуживцев. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказала его адвокат Ольга Зиброва.

По ее словам, Антон Макаров рассказал об этом во время оперативных мероприятий. «Антон говорил о том, что со стороны его сослуживцев имело место как психическое, так и физическое насилие в его отношении. То есть побои, грубо говоря»,— сказала “Ъ-Черноземье” госпожа Зиброва. Она уточнила, что сейчас следователи проверяют эту информацию. Адвокат пообещала обжаловать процессуальные постановления или действия следствия в случае нарушений прав ее доверителя.

Антон Макаров обвиняется в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хищении оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ). По предварительной версии следствия, 9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда 20-летний рядовой решил похитить оружие и для этого убил топором дежурного по полку майора Сергея Ермолаева. Затем он как минимум дважды выстрелил в рядового Фирсова, которого в итоге доставили в госпиталь с ранениями в плечо и лопатку. После этого, якобы прикрываясь ефрейтором Сергеем Кажокиным, подозреваемый в спальном помещении как минимум трижды выстрелил в спящего Михаила Акталиева, а затем убил и ефрейтора Кажокина. Затем рядовой Макаров с пистолетом сбежал из части. Его поймали в тот же день по пути в Орловскую область, где живут его родственники.

В середине прошлой недели Антон Макаров был переведен на принудительное лечение в воронежский стационар специализированного типа. Суд отменил его арест после проведения психиатрической экспертизы, в ходе которой эксперты не смогли определить психическое состояние обвиняемого на момент инкриминированных ему деяний.

Сергей Толмачев