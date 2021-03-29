Следствие проверяет версию о дедовщине в отношении солдата, убившего троих сослуживцев в Воронеже

Обвиняемый в убийстве троих сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Воронеже срочник Антон Макаров во время следственных действий рассказал о дедовщине в его отношении. Об этом “Ъ” рассказала его адвокат Ольга Зиброва.

«Антон говорил о том, что со стороны его сослуживцев имело место быть как психическое, так и физическое насилие в его отношении. То есть побои, грубо говоря. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий и будет дана юридическая оценка этой информации. Если она нарушит права Антона, то я буду обжаловать процессуальные постановления или действия следствия»,— сказала “Ъ” госпожа Зиброва.

В середине прошлой недели суд перевел Антона Макарова из СИЗО на принудительное лечение в воронежский стационар специализированного типа. Такое решение было принято после проведения психиатрической экспертизы, в ходе которой эксперты не смогли определить психическое состояние обвиняемого на момент инкриминированных ему деяний. По данным РИА «Воронеж», у него диагностировали психическое расстройство — депрессивный эпизод. Адвокат Антона Макарова не стала обсуждать с “Ъ” диагноз ее доверителя. Ранее она поясняла, что срок его лечения будет оцениваться врачами.

Напомним, Антон Макаров обвиняется в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хищении оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ). По предварительной версии, 9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда 20-летний рядовой решил похитить оружие и для этого убил дежурного по полку майора Сергея Ермолаева топором. Затем он как минимум дважды выстрелил в рядового Фирсова, которого в итоге доставили в госпиталь с ранениями в плечо и лопатку. После этого, якобы прикрываясь ефрейтором Сергеем Кажокиным, подозреваемый в спальном помещении как минимум трижды выстрелил в спящего Михаила Акталиева, а затем убил и ефрейтора Кажокина. Затем рядовой Макаров с пистолетом сбежал из части. Его поймали в тот же день по пути в Орловскую область, где живут его родственники. Он передвигался на двух угнанных автомобилях, что в итоге вылилось в дополнительные эпизоды обвинения (ч. 4 ст. 166 УК РФ).

Подробнее — в публикации “Ъ” «У рядового сдали нервы».

Сергей Толмачев, Воронеж