Инвестквоты уплывают от верфей

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает принципиально изменить механизм предоставления инвестиционных квот на вылов. Там выступают за розыгрыш новых квот только для Дальневосточного бассейна, увеличив число проектов переработки и снизив заказ на новые рыболовные суда.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) просит правительство скорректировать механизм предоставления инвестквот в преддверии второго этапа. В рамках первого этапа в 2018 году 20% от общего допустимого улова (ОДУ) было разыграно на аукционе под обязательство компаний построить флот (15% квот) и перерабатывающие заводы (5%). В рамках второго этапа планируется выставить еще 20% квот, что составит порядка 440 тыс. тонн минтая и сельди.

В своих обращениях к вице-премьерам Виктории Абрамченко и Юрию Трутневу от 26 марта ВАРПЭ предлагает изменить эту пропорцию, увеличив до 10% от ОДУ квоты под строительство заводов. При этом новые береговые комплексы обязательно должны быть оборудованы холодильными мощностями не менее 10 тыс. тонн единовременного хранения и иметь производственные линии для выпуска готовой продукции, рассказал президент ассоциации Герман Зверев. Вторые 10% от ОДУ, по мнению ВАРПЭ, должны быть выделены на строительство флота, при этом их необходимо распределить не ранее 2025 года.

ВАРПЭ напоминает, что по первому этапу инвестквот введено в эксплуатацию лишь пять из 56 судов, строящихся по программе. Отставание от графика по 25 судам из 29 строящихся составляет от полугода до полутора лет (см. “Ъ” от 27 сентября 2019 года и 16 марта 2020 года). Строительство 22 судов до сих пор не начато. Окончательное завершение и ввод в строй всех заявленных судов — 2025 год, напомнил господин Зверев. «Мы видим, что судостроители не справляются со строительством флота»,— добавил он.

ВАРПЭ также считает нецелесообразным распределять новые квоты в Северном бассейне, так как объем вылова и переработки ресурсов с учетом инвестпроектов первого этапа «превосходит объем ОДУ в Северном бассейне», отмечается в письмах. В то же время рыбохозяйственный комплекс на Дальнем Востоке «характеризуется недостаточным уровнем развития рыбопереработки».

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева подтвердила получение предложений ВАРПЭ, добавив, что они будут направлены в профильные ведомства для обсуждения. В Росрыболовстве напомнили “Ъ”, что предложение об увеличении до 10% доли инвестквот, предназначенных для строительства береговых перерабатывающих мощностей, было выдвинуто ведомством еще в феврале, и такие предложения уже внесены в правительство. В Минпромторге воздержались от комментариев. В Минвостока на запрос “Ъ” не ответили.

Замдиректора «Норебо» Сергей Сенников считает, что необходимо определить баланс между обновлением флота и потребностью в увеличении береговых перерабатывающих и холодильных мощностей, включая береговую инфраструктуру. Более логично оставлять в приоритете выделение инвестквоты под обновление флота на Дальнем Востоке, добавляет он.

Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Дереветняк также не видит смысла в новом этапе строительства судов по инвестквотам на Северном бассейне. По его мнению, необходимо увеличить квоты для строительства прибрежной переработки: ситуация с закрытием Китая в конце 2020 года показала, что ориентация на экспорт сырья неэффективна (см. “Ъ” от 12 февраля). Исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов полагает, что нужно сначала закончить первый этап инвестквот, а потом уже обсуждать изменения и менять «правила игры»: по строительству судов продолжаются задержки, и есть вероятность, что многие даже обновленные сроки сдачи выдержаны не будут.

Анастасия Веденеева, Алексей Полухин