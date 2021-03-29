В России может стать обязательной регистрация домашних животных

Законодательное собрание Челябинской области разработало и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Поправки предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными».

«В ст. 13 ФЗ предлагается внести изменение, устанавливающее требование по обязательной регистрации и учету животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Как уточнили авторы законопроекта, для снижения числа бездомных животных следует стремиться к устранению причин их появления на улицах. «Одним из основных источников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами»,— сообщается в документе. Полномочиями по определению порядка регистрации домашних животных предлагается наделить органы государственной власти регионов.

Напомним, норма об ответственном обращении с животными появилась в обновленной Конституции, поправки в которую были одобрены в июне 2020 года. В январе 2021 года Минюст поддержал предложение депутатов Госдумы, устанавливающее ответственность за жестокое обращение с животными. Тогда же Минприроды начал разработку проекта по строительству типовых приютов.

Об инициативе ведомства — в материале “Ъ” «Бездомным животным дадут государственную крышу».