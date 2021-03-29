Вор в законе не смог добиться от липецкой полиции нового паспорта

Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал 47-летнему вору в законе Тенгизу Гигиберии в выдаче нового паспорта, следует из картотеки дел. В силе осталось решение липецкого суда, который признал, что отсидевший 17 лет за убийство и разбой мужчина незаконно получил гражданство.

Определение суда пока не опубликовано. В мае 2020 года Елецкий горсуд признал законным отказ местного отделения МВД в выдаче уроженцу Грузии Тенгизу Гигиберии по кличке Тенго Потийский нового паспорта. С 2017 года он отбывает наказание в местной колонии по приговору Пресненского райсуда Москвы, который в 2005-м признал его виновным в краже и разбое с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ), а также в убийстве и хранении оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Тенгиз Гигиберия в своем иске к отделу МВД указал, что его паспорт был утерян сотрудниками ФСИН за время его отбывания наказания. По его версии, он получил документ в марте 2001-го в Щекинском РУВД Тульской области на основании паспорта СССР и справки посольства РФ в Грузии от 20 сентября 1997 года о признании его гражданином РФ. Как уточнил Гигиберия, при постановке на регистрационный учет органы внутренних дел проверяли правомерность выдачи паспорта, а также с его помощью устанавливалась личность при вынесении приговора. Суд, впрочем, установил, что справка посольства о признании осужденного гражданином РФ ему на самом деле не выдавалось.

Отсутствие у Тенгиза Гигиберии паспорта, впрочем, не помешало начать суд по его новому уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Сейчас оно рассматривается в Липецком областном суде. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в суде, в ходе прошедших заседаний обвинение представило свои доказательства, а защита заявила ходатайство об исключении некоторых из них.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ”.

Сергей Толмачев