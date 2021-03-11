У вора и паспорт горит Отсидевший 17 лет за убийство и разбой добивается в суде признания его гражданином РФ

Вор в законе Тенгиз Гигиберия, отбывший 17 лет в колонии за убийство и разбой, пытается через суд получить российский паспорт. Служба исполнения наказаний утратила документ за годы его нахождения под стражей. При попытке восстановить паспорт полиция установила, что он был выдан незаконно, а сам осужденный фактически не получил гражданство России. Впрочем, отсутствие удостоверяющего личность документа не помешало начать над ним новый суд по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Пытаясь восстановить документы, Гигиберия дошел до кассационного суда.

Первый кассационный суд общей юрисдикции принял к производству жалобу 46-летнего уроженца Грузии Тенгиза Гигиберии, которому липецкие суды отказали в выдаче российского паспорта. Истец сейчас находится под стражей в Липецкой области по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, следующее заседание по его жалобе назначено на 26 марта.

Как удалось выяснить “Ъ”, отсидевший 17 лет за убийство и разбой Тенгиз Гигиберия (Тенго Потийский) пытается добиться от отдела по вопросам миграции ОМВД России Ельца выдачи документа, удостоверяющего его личность. С ноября 2017 года он отбывает наказание в местной колонии по приговору Пресненского райсуда Москвы, который в июне 2005-го признал его виновным в краже и разбое с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ), а также в убийстве и хранении оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Незадолго до истечения срока отбывания наказания липецкое управление МВД возбудило в отношении Гигиберия новое уголовное дело — о занятии высшего положения в преступной иерархии. Сейчас оно рассматривается в Липецком областном суде. По версии следствия, обвиняемый пропагандировал в колонии «воровские идеи», сплачивая лиц криминальной направленности. Подсудимый вину не признал, однако пообещал суду отказаться от статуса вора в законе после освобождения.

Тенгиз Гигиберия в своем иске к отделу МВД указал, что его паспорт был утерян сотрудниками ФСИН.

Он получил документ в марте 2001-го в Щекинском РУВД Тульской области на основании паспорта СССР и справки посольства РФ в Грузии от 20 сентября 1997 года о признании его гражданином РФ. Как уточнил Гигиберия, при постановке на регистрационный учет органы внутренних дел проверяли правомерность выдачи паспорта, а также с его помощью устанавливалась личность при вынесении приговора. Действительность документа проверяли также сотрудники ЗАГС города Махачкалы, которые в августе 2008-го зарегистрировали брак Гигиберии, в тот момент отбывавшего наказание в дагестанской колонии. После заключения брака он, кстати, принял фамилию супруги — Никиев.

В марте 2019-го Гигиберия через администрацию елецкой колонии попросил МВД восстановить его паспорт. В ходе проверки ведомство установило, что документ был выдан незаконно. При рассмотрении иска осужденного к елецкому ОМВД суд подтвердил, что справка посольства о признании осужденного гражданином РФ ему на самом деле не выдавалось. Апелляционная инстанция подтвердила это.

Отсутствие у Тенгиза Гигиберии гражданства Российской Федерации послужило также основанием для иска липецкого управления Пенсионного фонда, которое потребовало взыскать необоснованно выплаченную ему социальную пенсию по инвалидности.

По решению липецкого облсуда осужденный должен вернуть в фонд более 617 тыс. руб.

Впрочем, отсутствие паспорта не помешало рассмотрению нового уголовного дела Тенгиза Гигиберии. Как пояснили “Ъ” в Липецком облсуде, личность подсудимого была установлена с помощью документов ФСИН. Там также отметили, что сам подсудимый не отрицает, что он является Тенгизом Гигиберией. Сейчас идет процесс допроса свидетелей, следующее заседание назначено на 15 марта.

Ранее адвокаты Тенгиза Гигиберии Андрей Ефанов и Олег Пучков отказались давать какие-либо комментарии “Ъ” по делу их доверителя. Однако “Ъ” удалось ознакомиться с их аргументами против содержания подсудимого под стражей во время расследования нового уголовного дела.

По мнению защитников, из-за отсутствия паспорта и денег Гигиберия не может сбежать.

Также он не имеет возможности повлиять на свидетелей, так как они либо являются сотрудниками ФСИН, либо скрыты под псевдонимами.

По данным ФСИН на середину прошлого года, Тенгиз Гигиберия за время отбывания наказания получил 310 взысканий, из которых погасил только пять. Поощрений осужденный на тот момент не имел. В июле 2020-го ведомство ставило на разрешение Елецкого горсуда вопрос об установлении административного надзора за осужденным после его освобождения, однако по сути решать его не пришлось из-за его заключения под стражу по новому уголовному делу. Как сказано в судебных материалах, Тенгиз Гигиберия просил депортировать его на родину в Грузию после выхода на свободу.

Сергей Толмачев, Воронеж