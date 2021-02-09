Вор снял корону в суде

В Липецке началось рассмотрение уголовного дела вора в законе Тенго Потийского, отсидевшего 17 лет за убийство и разбой. Незадолго до выхода из елецкой колонии полиция обвинила его в пропаганде воровских идей и сплочении вокруг себя осужденных, которые якобы ежемесячно отчисляли деньги на содержание криминального авторитета. Несмотря на то что Тенго не признает вину, он попросил рассмотреть дело без исследования доказательств, раскаявшись и пообещав судье не заниматься преступными делами на свободе. Впрочем, в случае, если вина будет доказана, ему может грозить до 15 лет колонии.

Липецкий областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о занятии заключенным елецкой колонии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Речь идет о 46-летнем уроженце Грузии Тенгизе Гигиберии по кличке Тенго Потийский. В 2003 году он совершил налет на квартиру предпринимательницы Татьяны Кузнецовой в Москве. Вместе с подельниками Тенго похитил различные ценности на 1 млн руб.

После его задержания стало известно, что незадолго до разбоя он убил бизнесмена Руфата Эйвазова. В 2005-м Пресненский райсуд Москвы осудил Гигиберию на 17 лет колонии строгого режима за кражу и разбой с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ), а также за убийство и хранение оружия (ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Срок заключения Тенго Потийского, по данным “Ъ”, должен был истечь в сентябре 2020 года. С декабря 2017-го он отбывает наказание в елецкой колонии. В июле прошлого года управление МВД по Липецкой области возбудило в его отношении новое уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый пропагандировал в колонии «воровские идеи», сплачивая лиц криминальной направленности. Другие осужденные якобы исполняли данные им поручения и организовывали сбор денег на его содержание.

Как рассказали “Ъ” в прокуратуре, обвиняемый вину не признает. Впрочем, в начале судебного следствия он попросил рассмотреть его дело в особом порядке без исследования доказательств. Как пишет Gorod48, Гигиберия на последнем заседании подтвердил, что с 1996 года является вором в законе. Он утверждает, что никак не проявлял свой статус: не распоряжался «общаком», никому не раздавал криминальных званий, не участвовал в разрешении конфликтов между осужденными. Обвинение настаивает на его вине, утверждая, что отбывающие наказание в елецкой колонии ежемесячно отчисляли на содержание Тенго от 1 тыс. до 4 тыс. руб. По данным Gorod48, Гигиберия считает, что обвинение против него — дело рук сотрудников колонии, которым якобы выгоден статусный заключенный, чьим руками можно избавляться от проблемных осужденных.

В облсуде рассказали “Ъ”, что тяжесть вменяемого Гигиберии обвинения исключает рассмотрение дела без исследования доказательств, поэтому его рассмотрят по общим правилам. На заседании подсудимый заявил, что с момента появления в Уголовном кодексе статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии он только и думает как освободиться.

«Заявляю вам от всей души никакими преступными действиями не заниматься»,— сказал Тенго судье Татьяне Фроловой (цитата по Gorod48).

Во время суда Гигиберия сказал, что на свободе у него есть двое детей, которых он никогда не видел и которым хочет рассказать, почему он их не воспитывал. Как пояснили “Ъ” источники в правоохранительных органах, Тенго женился в 2008 году и после заключения брака взял фамилию супруги. Администрация колонии в Республике Дагестан, в которой он на тот момент сидел, впрочем, не предприняла никаких действий по замене его паспорта: документ якобы был утерян органами ФСИН.

В ходе судебного следствия судья Татьяна Фролова поинтересовалась у Гигиберии, как снимается статус вора в законе. «Снимают или другие воры, или сам снимаешь»,— объяснил подсудимый. По его словам, он собирался сделать это сразу после освобождения на встрече с другими ворами.

«Если какое-то чудо случится, и я освобожусь, я вам слово даю — преступной деятельностью не заниматься и жить со своей семьей. Ваша честь, я порядочный человек и клянусь всем святым…» — цитирует Gorod48 подсудимого.

Следующее заседание по рассмотрению дела Тенгиза Гигиберии назначено на 15 февраля. Его адвокаты Андрей Ефанов и Олег Пучков отказались от комментариев для “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж