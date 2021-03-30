Деньги пошли обходными дропами

Нелегальные казино, с платежами в адрес которых ЦБ начал открытую войну, разработали новые схемы для обхода ограничений. Карты обычных граждан используются для пополнения кошельков игроков, затем средства переводятся в криптовалюту и уходят на счет казино. В ЦБ о проблеме знают и пытаются бороться, но возможности регулятора ограничены.

По словам источников “Ъ”, в том числе из крупных банков, в ответ на активизацию борьбы ЦБ с платежами в адрес казино последние разработали схему с использованием обычных p2p карточных переводов (от физлица — физлицу). Привлекаются подставные физлица («дропы»), которые дальше пересылают средства в казино, преимущественно конвертируя их в криптовалюту. «На рынке онлайн-казино сейчас почти невозможно принимать платежи, особенно от новых клиентов, поскольку большинство банков из числа тех, кто ранее принимали платежи, теперь от этого отказались или вообще покинули рынок»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. Лицензий за это уже лишились пять кредитных организаций, еще две попали под запрет проведения трансграничных платежей (см. “Ъ” от 14 января).

ЦБ взялся за решение проблемы системно, по открытой информации, казино сейчас переключились на криптовалютные переводы, подтверждает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг. Онлайн-казино начали массовую миграцию на решения по приему платежей через так называемые p2p, смысл которого сводится к тому, что платежи принимаются на карты, оформленные на «дропов», как переводы частных лиц, рассказывает основатель «Хронопэй» Павел Врублевский. Самое простое решение — провайдер p2p-платежей покупает в даркнете карты «дропов». Более продвинутый вариант, добавляет эксперт, когда при вводе данных карты благодаря определенному сервису клиент видит страничку оплаты, но не понимает, что переводит деньги «дропу».

Как сообщили “Ъ” в ЦБ, регулятору известно об использовании нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами p2p-переводов по банковским картам и электронным кошелькам для приема ставок от физических лиц: «Подобные схемы расчетов технически сложнее и дороже, так как требуют оформления большого количества банковских карт и электронных кошельков на физических лиц. В рамках консультативного надзора мы проводим работу с кредитными организациями по совершенствованию действующих у них процедур, направленных на выявление и пресечение таких операций». По словам источников “Ъ”, регулятор довольно жестко требует прекратить любые подозрительные платежи с карты на карту физлиц, тем более что сейчас перевод можно совершить с помощью «Системы быстрых платежей» (СБП), фактически контролируемой ЦБ.

По мнению господина Врублевского, при росте популярности систем p2p, основанных на «дропах», появляется риск «дроповизации страны». «Если кто-то автоматизирует получение 10% комиссии физлицом нелегально за использование его карты для получения денег в казино, это приведет к тому, что тысячи граждан начнут сдавать свои карты в "аренду"»,— поясняет он. Официальных данных о трафике из РФ в нелегальные казино нет, но эксперты оценивают его на уровне $2–3 млрд в год.

Риски вовлечения населения в схемы казино действительно есть, считают эксперты. Так, по словам управляющего партнера юридической компании ШАГИ Андрея Шаркова, снижение уровня жизни, повышение уровня интернетизации населения, а также малое число примеров привлечения к уголовной ответственности будут факторами, способствующими участию большого количества граждан в такой деятельности. «Дропы» особо не привлекают внимания правоохранительных органов, опасающихся сложности доказывания умысла на передачу карты, подтверждает член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников.

«Большинство дроп-карт, которые продаются в даркнете, оформлены реальными людьми, им предлагают фиксированную сумму, обычно несколько тысяч рублей, за передачу сим-карты, к которой привязана банковская карта, пин-кода и данных клиента для последующего восстановления доступа к счету,— поясняет управляющий RTM Group Евгений Царев.— Затем карты передаются злоумышленникам». По этой системе держатели карт вовлекаются в мошеннические схемы по незаконному финансированию в целом, не только в отношении онлайн-казино, подчеркивает независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков.

«Для борьбы с этим явлением необходим механизм блокировки подозрительных карт,— полагает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Если по карте условного пенсионера проходит ежедневно большое количество трансакций на сотни тысяч рублей или даже миллионы, то это должно быть сигналом для системы безопасности банка для блокировки карты».

Ксения Дементьева, Максим Буйлов