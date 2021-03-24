Игрокам закроют платежи

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который разрешит налоговикам внесудебную блокировку сайтов и программ, используемых гражданами для перевода денег онлайн-казино. Он также вводит запрет на прямое перечисление банками денег в нелегальные заведения и через посредников, нарушение которого может грозить отзывом лицензии. Эксперты видят в проекте продолжение уже начатой ЦБ борьбы с нелегальными игорными платежами, но считают меры избыточными.

Рассматриваемые Госдумой поправки, о которых стало известно 23 марта, вносятся в законы о госрегулировании игорной деятельности (244-ФЗ) и лотерей (138-ФЗ). Документ предусматривает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) будет вести перечни иностранных поставщиков платежных услуг лиц, переводящих деньги нелегальным организаторам и распространителям лотерей и азартных игр, самих казино и иностранных банков, сотрудничающих с ними.

В России с 2007 года запрещена деятельность онлайн-лотерей и азартных игр в интернете (исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов). Переводы средств, в том числе трансграничные, в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с 2018 года.

В соответствии с законопроектом банкам будет запрещено переводить средства включенным в перечни ФНС лицам, а платежным агентам, операторам связи и почтовой связи — принимать деньги в их пользу. Также предлагается установить запрет заключения договоров для российских организаций, осуществляющих платежи, с организациями из указанных перечней. Проект дает ФНС право направлять в Банк России информацию о выявленных случаях осуществления российскими и иностранными банками онлайн-переводов в пользу лиц из реестра. В отношении таких кредитных организаций будут применяться меры вплоть до отзыва лицензии.

ЦБ в ходе надзорной работы выявил риски, связанные с участием российских кредитных организаций в переводах денежных средств через иностранных платежных посредников в пользу нелегальных казино и букмекерских контор в обход законодательных ограничений, сообщили “Ъ” в пресс-службе регулятора.

«Такие операции затрагивают в том числе интересы граждан, которые теряют деньги, переводя их в адрес сомнительных структур»,— отмечают там, в целом позитивно оценивая проект поправок.

Банк России вплотную занялся нелегальными платежами в адрес игорных заведений во второй половине прошлого года. С тех пор именно за такую деятельность лицензий лишились уже пять банков, а в отношении двух были введены ограничения на трансграничные платежи.

Сами банкиры и платежные системы пока не проявляют беспокойства в отношении новых норм. В Сбербанке, например, заверили, что не имеют заключенных договоров с онлайн-казино и не планируют с ними работать. «Совершенствование регулирования в указанной сфере позволит укрепить положение действующих участников рынка, осуществляющих свою деятельность в легальном поле»,— подчеркнула заместитель гендиректора группы Qiwi Мария Шевченко (ЦБ ввел в отношении группы ограничение на трансграничные платежи).

В то же время отсутствие прямых соглашений не исключает претензий регуляторов, ведь санкции положены и банку, с карты которого осуществляется платеж.

А если эквайер — иностранный банк, проверить реального получателя платежа банк-отправитель не может.

«Идентификатором категории торговой точки является специальный код, присваиваемый согласно классификации платежной системы,— поясняет независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков.— Однако нередки случаи, когда заявленная деятельность получателя безналичной оплаты не соответствует реальной».

Член совета директоров РНКО «Платежный Центр» Александр Погудин полагает, что у ЦБ и сейчас достаточно эффективных инструментов для воздействия на ситуацию. «Можно просто указать банку, что определенная деятельность может свидетельствовать о том, что у него повышается риск вовлечения в сомнительные операции,— поясняет он.— Мне не известен ни один банк, который бы не прислушался к такой рекомендации и сохранил лицензию». По его мнению, цель закона прежде всего «декларативная» и он полезен просто «как механизм популяризации борьбы с казино».

Эксперты также говорят об избыточности поправок.

Так, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отметил, что идея дополнительного регулирования операций в пользу онлайн-казино разумна, но «есть подводные камни».

Он опасается, что нововведения затронут какие-то полезные ресурсы, то есть будут блокироваться не только полумошеннические, но и любые посредники. Очевидно, что с незаконными онлайн-казино нужно бороться, соглашается исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, но «должны быть созданы адекватные механизмы реализации запрета, чтобы сам процесс исполнения и его проверок не превратился для участников рынка в лотерею».

Ксения Дементьева, Максим Буйлов