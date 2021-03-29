Пенсионерка оказалась шпионом

Городской суд Севастополя признал пенсионерку Галину Довгополую виновной в государственной измене. По версии ФСБ, женщина действовала по приказу Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, собирая сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, а также раскрывала другие сведения, составляющие государственную тайну. Она получила 12 лет колонии общего режима. В ответ на это на Украине призвали международное сообщество усилить давление на Россию.

Уголовное дело Галины Довгополой суд рассматривал в закрытом режиме. Уроженку Бахчисарайского района Крыма, проживающую в поселке Кача под Севастополем, задержали в ноябре 2019 года.

За пять лет до этого она рассказывала украинским СМИ о том, что живет за счет доходов от сдачи жилья у моря, жалуясь на срыв курортного сезона, отсутствие работы, высокие цены и маленькие пенсии на полуострове.

По ее словам, после угроз со стороны неизвестных в адрес дочери, продававшей украинские газеты в киоске, она попросила ее переехать вместе с ребенком в Киев. Женщина также отмечала, что сама мечтает перебраться к родным на Украину, но не может бросить дом. Однако, по данным источника “Ъ”, при этом госпожа Довгополая являлась гражданской служащей Черноморского флота РФ. В пресс-службе ФСБ сообщили, что она была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера. В частности, уточняется, что женщина передавала данные об отдельном авиационном полке Черноморского флота, а также раскрывала сроки действия позывных, частот, ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста, телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время.

После ареста женщину этапировали в московское СИЗО «Лефортово», где она, по утверждениям общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, подверглась избиениям со стороны сокамерницы. После их обращения в администрацию СИЗО Галину Довгополую перевели в другую камеру.

Севастопольский городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), назначив наказание в виде 12 лет колонии общего режима, с последующим ограничением свободы еще на год. 27 марта осужденной пенсионерке исполнилось 66 лет.

На Украине решение севастопольского суда осудили, заявив о политической подоплеке дела.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала международное сообщество усилить давление на Россию с тем, чтобы как можно быстрее освободить всех, по ее убеждению, незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, три года назад Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил капитана второго ранга запаса 59-летнего Леонида Пархоменко к 14 годам колонии по обвинению в государственной измене. По версии следствия, он был завербован украинской разведкой во время службы на Черноморском флоте в Крыму. Осужденный военный моряк вину не признал.

Сегодня стало известно, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор, вынесенный бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, осужденному Мосгорсудом на 12 лет колонии за шпионаж. По версии ФСБ, он планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром». «В конце 2019 года Василенко задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитному ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром"»,— сообщили в ЦОС ФСБ.

Александр Дремлюгин, Симферополь