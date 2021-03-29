ФСБ: украинский футболист Василенко пытался передать Украине запчасти С-300

ФСБ России сообщила подробности дела осужденного на 12 лет за шпионаж гражданина Украины, бывшего футболиста Василия Василенко. Как уточнило ведомство, он пытался передать Украине партию комплектующих к зенитному ракетному комплексу С-300.

«Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении ВС России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства… В конце 2019 года Василенко задержан сотрудниками ФСБ при получении партии комплектующих к ЗРК С-300 в интересах государственного концерна "Укроборонпром"»,— говорится в сообщении спецслужбы.

Василий Василенко был задержан в Москве 24 октября 2019 года. По информации “Ъ”, его задержали при попытке приобрести некое списанное военное оборудование, которое он хотел отправить на Украину. Рассмотрение уголовного дела в суде проходило в закрытом режиме, поскольку материалам дела присвоен гриф «секретно». 7 декабря 2021 года Мосгорсуд признал Василенко виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ) в пользу Службы безопасности Украины и приговорил его к 12 годам заключения.

Василий Василенко в 1992–2000 годах выступал на Украине за различные футбольные клубы. В частности, за команду «Дружба» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. В 2001 году он завершил карьеру, став детским тренером.

О деле бывшего футболиста — в материале “Ъ” «Детский тренер сел не по-детски».