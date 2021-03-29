Армейцы отстранили конфликтного снайпера

В сильнейшем баскетбольном клубе России ЦСКА, кажется, вновь возник серьезный конфликт между главным тренером Димитрисом Итудисом и самым ярким игроком Майком Джеймсом. Джеймс пропустит ближайшие матчи команды, которая борется за высокое место в регулярном чемпионате Евролиги.

Безусловный флагман отечественного баскетбола, действующий обладатель звания победителя Евролиги ЦСКА объявил, что американский защитник Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах команды. Клуб подчеркнул, что решение об этом принято главным тренером Димитрисом Итудисом.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Речь идет о потере главного снайпера армейцев и, возможно, самого яркого их игрока в преддверии довольно важных матчей, в первую очередь — в Евролиге. В ее регулярном первенстве ЦСКА осталось провести четыре матча, два из них, с другими российскими клубами — «Зенитом» и «Химками»,— на этой неделе. Московская команда занимает второе место в таблице. Но ее верхняя часть чрезвычайно плотная, и осечки могут выкинуть армейцев за пределы топ-четверки, получающей преимущество своей площадки в play-off.

Причины отстранения Майка Джеймса ЦСКА не назвал. Между тем, объясняя их, различные медиаресурсы указывают на перепалку между игроком и Димитрисом Итудисом во время матча в рамках Единой лиги ВТБ в субботу против УНИКСа, который армейцы выиграли 102:86. После нее Джеймс покинул площадку и в игру не вернулся. Пресс-служба ЦСКА, комментируя случившееся, сообщила, что у баскетболиста «проблемы с желудком и температурой». Однако сам Итудис на пресс-конференции дал понять, что дело не в плохом самочувствии, заявив, что «пока не стоит вдаваться в детали».

Если дело в конфликте игрока и тренера, то он, вероятно, далеко не первый в сезоне.

Майк Джеймс уже пропускал матчи ЦСКА как прошлой осенью, так и в самом начале этого года.

И источники склонны были приравнивать пропуски именно к дисциплинарным мерам в отношении защитника, подписавшего минувшим летом с армейцами трехлетний контракт.

Арнольд Кабанов