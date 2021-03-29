В Петербурге готовится к открытию благотворительный креативный кластер

В Санкт-Петербурге рядом с пространством «Севкабель» открывается креативный кластер «Нормальное место». Он будет ориентирован на размещение благотворительных проектов и социальных мастерских.

Об этом рассказал «РБК Петербург». Пространство открывается на территории бывшей фабрики им. Веры Слуцкой на Кожевенной линии, 34. На старте в нем будут работать инклюзивные мастерские «Простые вещи», кафе «Огурцы», благотворительный магазин «Спасибо!» и арт-студия «Перспективы». Как сообщила инициатор проекта Мария Грекова, основатель мастерских «Простые вещи», в итоге проект должен стать торгово-досуговым центром, где в рамках одного кластера объединены бизнес, НКО и культурные инициативы. «Идея в том, чтобы продвигать благотворительность через нормальный язык, а не через жалость», — подчеркнула госпожа Грекова.

О том, что «Севкабель» может объединиться с будущей площадкой по соседству, сообщалось 12 марта. В настоящий момент проектами разрабатывается концепция проекта общей набережной.