Петербургский «Севкабель Порт» может объединиться с площадкой по соседству

«Севкабель Порт» и расположенную рядом территорию бывшей Фабрики им. Веры Слуцкой планируют объединить в совместное общественное пространство. В частности, разрабатывается концепция проекта общей набережной.

Об этом сообщает «РБК Петербург». Как заявил куратор «Севкабель Порта» Алексей Онацко, потенциально часть уличного пространства может стать общей для резидентов и гостей двух проектов. «Мы хотим, чтобы субарендаторы Фабрики имени Веры Слуцкой и «Севкабель Порта» могли работать в объединенной комфортной среде», — подчеркнул господин Онацко. В свою очередь гендиректор Artletika Creative Studio Михаил Утеев сообщил, что его компания уже разработала новый творческий проект уличного пространства для рисования с большим мольбертом и мебелью специально для объединенной набережной двух площадок.

Подробнее о реализации в Петербурге проектов, направленных на развитие качественной городской среды — в материале “Ъ-СПб” "Подходящая среда"