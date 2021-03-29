Сроки строительства моста через Свирь в Подпорожье сокращены

Новый мост через реку Свирь в Подпорожском районе Ленобласти будет достроен в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время на объекте заканчивается установка свай, в апреле начнутся работы по надвижке пролетного строения мостового перехода. Высокий темп работ и опережение графика позволяют Ленинградской области получать федеральное софинансирование на строительство объекта.

Напомним, что протяженность нового моста составит 727 м, общая стоимость работ — около 4 млрд рублей. Строительство объекта связано с необходимостью снизить снижения нагрузку на плотину Верхне-Свирской ГЭС, по которой в настоящее время осуществляется движение транспорта.