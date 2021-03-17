Паромную переправу через Свирь возведут в Подпорожье

На время ремонта плотины Верхне-Свирской ГЭС в Подпорожском районе Ленобласти будет создана паромная переправа. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, она может появиться возле деревень Валдома или Важины. Точное место будет определено после промера глубин.

Пешеходы во время ремонта смогут переходить реку через ГЭС. Местная администрация скорректирует расписание автобусов. Кроме того, между станциями Свирь и Подпорожье будет увеличено число поездов, а «Ласточка» будет останавливаться на станции в Подпорожье.

Напомним, что через Свирь строится новый мост. Работы планируется закончить в 2023 году. Он возьмет на себя транспортную нагрузку — сейчас движение осуществляется по плотине.