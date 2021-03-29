В Петербурге сносят здание школы, подлежавшее реконструкции

В Петербурге начался снос исторического здания школы на 14-й линии В.О., 77. Ранее комитет по охране памятников выдал Горному университету, расположенному по соседству, согласование на реконструкцию путем надстройки.

Об этом сообщила «Фонтанка». В настоящее время уже полностью демонтирована часть здания, оставшееся разделено на два неравных сегмента. Согласно проекту реконструкции, здание планировалось лишь достроить и увеличить общую высоту, а затем разместить в нем общежитие для студентов Горного университета.

Здание школы на Васильевском острове было возведено в 1938 году. Здание представляет историческую и культурную ценность благодаря автору его проекта — архитектору Ною Троцкому, чьему авторству принадлежит также проект Большого дома на Литейном проспекте.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что арендаторов петербургского «Ленэкспо» просят покинуть помещения до конца марта в связи с возможным сносом здания.