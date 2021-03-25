Арендаторов петербургского «Ленэкспо» просят покинуть помещения до конца марта

Оператор выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове расторгает договоры аренды с арендаторами. Предположительно это связано с будущим сносом здания.

Об этом рассказало «Агентство Бизнес Новостей». В настоящий момент изданию подтвердили расторжение договоров два ресторана, подчеркнув, что инициатива исходила от арендодателя. Предположительно, «Ленэкспо» готовят к сносу для последующего строительства на участке жилого комплекса, о чем сообщалось еще в 2018 году. В пресс-службе оператора «ЭкспоФорум–Интернэшнл» заявили, что у их нет информации о предполагаемом сносе.

Ранее развернутый в «Ленэкспо» временный госпиталь для пациентов с COVID-19 был переведен в резерв в феврале.