25 марта, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Арендаторов петербургского «Ленэкспо» просят покинуть помещения до конца марта

Оператор выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове расторгает договоры аренды с арендаторами. Предположительно это связано с будущим сносом здания.

Об этом рассказало «Агентство Бизнес Новостей». В настоящий момент изданию подтвердили расторжение договоров два ресторана, подчеркнув, что инициатива исходила от арендодателя. Предположительно, «Ленэкспо» готовят к сносу для последующего строительства на участке жилого комплекса, о чем сообщалось еще в 2018 году. В пресс-службе оператора «ЭкспоФорум–Интернэшнл» заявили, что у их нет информации о предполагаемом сносе.

Ранее развернутый в «Ленэкспо» временный госпиталь для пациентов с COVID-19 был переведен в резерв в феврале.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя