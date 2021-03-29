Якутск вернулся к «Единой России»

Горизбирком Якутска подвел предварительные итоги выборов главы столицы Якутии. После подсчета 100% протоколов победителем объявлен выдвинутый «Единой Россией» и. о. мэра Якутска Евгений Григорьев, получивший 44,3% голосов. Его главный соперник, журналист Виталий Обедин («Справедливая Россия»), набрал 39,7% и признал поражение, заявив, что никогда не видел столько «грязи на выборах». Горизбирком сообщил, что жалобы на нарушения с сейф-пакетами и вбросы бюллетеней не подтвердились.

В ходе трехдневного голосования, завершившегося 28 марта, на участках побывали 42% избирателей, сообщила журналистам председатель горизбиркома Алла Самойлова. «Голоса распределились следующим образом:

на первом месте по количеству отданных за него голосов оказался Евгений Григорьев — 37 083 голоса,

на втором месте расположился Виталий Обедин — 33 228 голосов,

на третьем месте (кандидат от КПРФ.— “Ъ”) Савва Михайлов — 9535»,— сказала госпожа Самойлова.

По ее словам, окончательные результаты выборов будут подведены на заседании комиссии 30 марта.

Как сообщал ранее “Ъ”, голосовать за господина Григорьева горожан призвала экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, подавшая 11 января в отставку по состоянию здоровья. А кандидата Обедина поддерживал политик и предприниматель Владимир Федоров, снятый с выборов градоначальника из-за ошибок в документах. В 2018 году он тоже был снят с выборов мэра, после чего поддержал госпожу Авксентьеву, которая в итоге и выиграла гонку, обойдя выдвиженца «Единой России».

По словам Аллы Самойловой, основные жалобы, поступавшие в избирком в ходе голосования, были связаны с качеством списков избирателей, хранением сейф-пакетов и вбросами бюллетеней.

«Все заявления, поступившие от избирателей, будут отработаны после дня голосования. Факты, связанные с сейф-пакетами и вбросами, не подтвердились. Все, что касается порядка размещения агитационных материалов кандидатов, передано в МВД для расследования. Если факты подтвердятся, то будут приняты надлежащие меры»,— пообещала глава избиркома.

Виталий Обедин признал свое поражение еще до окончания подсчета голосов. «Приходится признать, что не получилось. Мы очень старались, но немного не хватило,— сообщил он в соцсетях.— Респект молодежи, вы невероятно крутые! Даже студенческие участки перестали давать аномальные 70–80% за ЕР. Честно могу сказать: столько грязи на выборах и не вспомню. Общий итог: Якутск получил не мэрию 2.0, а Заболева-2».

Справоросс имел в виду Юрия Заболева, который был избран главой городской администрации Якутска в декабре 2007 года, но до конца срока не доработал и в 2011 году был переведен в постпредство Якутии в Москве. Господина Заболева считали ставленником главы республики Егора Борисова, что подтверждалось совпадением их позиций практически по всем значимым вопросам.

Избранный мэр Евгений Григорьев утром в понедельник провел традиционную планерку и водрузил флаг города на башне острога. Он также поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру на пост главы столицы региона.

Николай Борисов, Якутск