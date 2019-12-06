Замглавы СКР по Свердловской области дал показания на прокурора по делу о взятке У Дмитрия Чуличкова прошли обыски

Первый заместитель главы СКР по Свердловской области Михаил Бусылко, обвиняемый в получении взятки, мог дать показания на заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова.

«Полученная информация касалась передачи денег Чуличкову, который в итоге подписал постановление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, за которое, как полагает следствие, брал взятку Бусылко. У Чуличкова вчера до девяти вечера шли обыски в служебном кабинете, но пока подтвердить слова Бусылко не удалось. На допросе Чуличков не сознался в причастности к обстоятельствам уголовного дела Бусылко, собранные доказательства пока также это не подтверждают. Чуличков не задержан», — рассказал источник “Ъ-Урал” в правоохранительных органах, не исключив, что после проведенных следственных мероприятий показания Бусылко могут поменяться.

Другой собеседник “Ъ-Урал” подтвердил, что в рамках уголовного дела Бусылко у Чуличкова статус свидетеля и он пока не менялся. Он отметил, что обыски проходили при участии следователей четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) и сотрудников УФСБ.

Напомним, Михаил Бусылко и адвокат Владислав Вострецов были задержаны в пятницу, 29 ноября. По версии следствия, Бусылко обещал Вострецову за деньги помочь решить вопроса с возбуждением уголовного дела. По словам адвоката Вострецова Юрия Еланцева, обоих фигурантов дела сдал бизнесмен Виталий Трухин, который и просил Вострецова через Бусылко решить вопрос о возбуждении уголовного дела по хищению активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» («БМЗ»). Ранее по этому делу Трухин проходил потерпевшим, после года расследования дело было прекращено. Но в сентябре по нему снова началось расследование. Общая сумма взятки составила 1,8 млн руб.

Генпрокурор Юрий Чайка принял решение об организации служебной проверки в отношении Дмитрия Чуличкова. Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Татьяна Дрогаева