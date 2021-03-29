Французский суд оштрафовал Servier на €2,7 млн за вызвавший сотни смертей препарат

Суд большой инстанции Парижа вынес вердикт по одному из самых громких дел в фармацевтической отрасли Франции, сообщает Le Figaro. Компания Servier, производившая препарат для похудения Mediator, оштрафована на €2,7 млн за «обман» и «непреднамеренные убийства и нанесение травм», притом что прокуратура запрашивала наказание в €10,3 млн. Бывший топ-менеджер Servier Жан-Филипп Сета получил четыре года условно. А французский регулятор выплатит штраф в размере €303 тыс. за «проваленную миссию» по недопущению на рынок препаратов, которые могут быть опасны для здоровья.

Препарат для потери веса Mediator связывают со смертью по меньшей мере 500 человек. Такие данные осенью 2010 года привело Агентство по санитарному контролю за лекарственными препаратами (позднее Национальное агентство по безопасности и гигиене труда и санитарии). При этом авторы независимых исследований предполагают, что реальное количество жертв от употребления препарата может составлять около 2 тыс., а количество пострадавших — до 5 тыс. человек.

Препарат Mediator, производный амфетамина, выпускался компанией Servier с середины 1970-х годов. Первоначально он предназначался для больных диабетом, страдающих излишним весом. Но вскоре его стали выписывать всем пациентам, желающим похудеть. Mediator почти сразу же был запрещен к продаже в Бельгии (еще в 1978 году), в 1997 году были прекращены его продажи в Швейцарии, а в 2003 году — в Испании. Однако во Франции он оставался доступным вплоть до 2009 года — тогда специалист по легочным заболеваниям Ирен Фрашон опубликовала научную работу, в которой доказала связь между препаратом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Servier согласилась выплатить компенсации пострадавшим на общую сумму в €132 млн, но большинство пациентов, заявляющих, что они пострадали от препарата, решили довести дело до суда. Гражданские иски к компании подали около 6,5 тыс. человек, которые добивались взыскания с Servier €1 млрд в качестве компенсации.

Как в России от перепутывания сильнодействующих препаратов пострадало более 20 человек — в материале “Ъ”.

Кирилл Сарханянц