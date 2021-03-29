Минфин прорабатывает снижение НДС для общепита

Минфин России подтвердил, что прорабатывает предложения по корректировке налогового режима для сферы общественного питания. Ранее об этом сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, шансы на одобрение снижения налога на добавленную стоимость (НДС) для общепита позитивные.

«Предложения по корректировке налогового режима для общепита от бизнеса и экспертного сообщества поступили в Минфин России и в настоящее время прорабатываются с заинтересованными сторонами. Решение о целесообразности изменений будет принято по итогам проведенного анализа»,— сообщила пресс-служба Минфина (цитата по ТАСС).

Господин Титов в январе предложил установить в сфере общепита специальный налоговый режим «УСН-общепит» и снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли.

«Реакция на обращение есть. Минфин сказал, что они работают. То есть это серьезно прорабатываемая тема. Я оцениваю возможность ее принятия как высокую, шансы больше в позитиве. С ходу такие вещи не решаются, но если Минфин не отверг идею с порога, значит, это хороший знак»,— сказал Борис Титов. Он считает, что результаты эксперимента можно будет использовать при создании стимулирующих налоговых условий и в других отраслях.