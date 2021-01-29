Титов предложил ввести специальный налоговый режим для общепита

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим «УСН-общепит» и снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли. С этой инициативой он обратился к президенту Владимиру Путину.

«Для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения, так называемый УСН-общепит с прогрессивной шкалой. Для предприятий с годовой выручкой до 800 млн руб. предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам "доходы" и "доходы минус расходы"), для предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. — установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников»,— говорится в письме господина Титова (цитата по ТАСС).

Он также предложил рассмотреть возможность отмены НДС для предприятий отрасли, либо его снижении до 10%. «Основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%»,— напомнил Борис Титов.

По его мнению, изменение механизмов налогового регулирования может создать условия для роста компаний общепита и их последовательного перехода из категорий микро- и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний. Господин Титов отметил, что из-за пандемии выручка предприятий отрасли снижалась на 50% и более, закрылось 20% предприятий. Он уверен, что реализация предложенных мер создаст условия для сохранения отрасли, привлечения новых инвестиций, обеления рынка с повышением уровня декларируемой выручки.