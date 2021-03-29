Памфилова переизбрана председателем ЦИКа до 2026 года

Элла Памфилова тайным голосованием членов Центризбиркома в понедельник, 29 марта, на первом организационном заседании нового состава переизбрана председателем комиссии. Ее кандидатуру выдвинула новый член ЦИКа Людмила Маркина. Также свою кандидатуру на пост председателя предложил новый член ЦИКа от партии ЛДПР Александр Курдюмов. По результатам голосования за кандидатуру госпожи Памфиловой отдано 14 голосов из 15 членов комиссии. Александра Курдюмова поддержал только один человек.

Также на сегодняшнем заседании будут избраны заместитель председателя комиссии и секретарь.

Напомним, формирование нового состава комиссии на ближайшие пять лет завершилось 19 марта, когда президент России издал указ с кандидатурами по своей квоте. Центризбирком состоит из 15 членов с правом решающего голоса, их на паритетной основе делегируют Госдума, Совет федерации и президент.

В новой состав комиссии по квоте Госдумы вошли новые члены Константин Мазуревский (от «Единой России») и Александр Курдюмов (ЛДПР), а также члены прошлого состава комиссии Антон Лопатин (от группы депутатов), Евгений Колюшин (КПРФ), Николай Левичев («Справедливая Россия»). От Совфеда в новый состав комиссии делегированы трое членов прошлого состава — Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, а также двое новых — Людмила Маркина и Эльмира Хаймурзина.

Президент в новый состав делегировал председателя прошлого состава ЦИКа Эллу Памфилову, декана факультета политологии МГУ, председателя совета директоров ЭИСИ Андрея Шутова, члена Совета по правам человека Игоря Борисова, руководителя аппарата Общественной палаты РФ Павла Андреева и главного советника управления внутренней политики президента Наталью Бударину.

Полномочия нового состава комиссии истекут в марте 2026 года.

Подробнее о новом составе комиссии — в материале “Ъ” «Президентская квота обновила ЦИК».

Елена Рожкова