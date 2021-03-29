Лето «унесет» ограничения

Ограничительные меры из-за пандемии могут снять к концу летнего сезона. Такой прогноз озвучил Владимир Путин. По словам президента, для их отмены необходимо, чтобы сформировался коллективный иммунитет. А это произойдет после того, как прививку сделают 70% взрослых россиян. Учитывая темпы вакцинации, к августу этот уровень может быть достигнут, подчеркнул глава государства. Насколько такой прогноз реалистичен? Выяснял Александр Рассохин.

27 марта 2020 года в обращении к народу Путин объявил, что вводит в России ограничения в связи с распространением коронавируса. Ровно через год и один день, 28 марта 2021 года, президент — нет, не снял карантинные меры — но намекнул, когда это может произойти. По его оценкам, уже к концу лета большинство россиян, а именно 70% взрослого населения, могут сделать прививку. Это значит, что тот самый заветный коллективный иммунитет сформируется.

Пока же до такой отметки еще далеко. Хотя бы одну дозу вакцины получили чуть более 6 млн человек — то есть меньше 5% от всего населения.

С одной стороны, недостаточно самого препарата, с другой — желания россиян вакцинироваться, подчеркивает врач-иммунолог Владимир Болибок. Но объемы производства постепенно увеличиваются. Кроме того, вскоре, как ожидается, начнется вакцинация препаратами «ЭпиВакВорона» и «КовиВак»: «Проблема — это выжидательная позиция граждан “давайте мы подождем, посмотрим, что будет с теми, кто привился”. Если будут приняты меры по пропаганде и противодействию слухам, которые упорно распространяются в интернете, то 15-20 млн вакцинаций в месяц — это вполне достижимый результат. Тогда к концу лета мы выйдем на нужный уровень — 70%. Наш главнокомандующий ставит задачу, а задача подчиненных — выполнить. Фигура речи понятна: к концу лета тех, кого положено, надо вакцинировать».

Но остается проблема с доставкой препарата в регионы. Не везде есть необходимое холодильное оборудование. Впрочем, разработчики из Центра имени Гамалеи смогли добиться того, чтобы «Спутник V» мог храниться и перевозиться при более высокой температуре — от +2...+8 градусов.

Да и для формирования массового иммунитета необязательно прививать 70% взрослого населения, предполагает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович: «Складывается впечатление, что далеко не везде необходима такая масса вакцинированных. У всех ведь разная восприимчивость, разная степень риска заражения. А вот в крупных городах, где высокий уровень заболеваемости, нужно активизироваться.

Люди не торопятся сделать прививку, с ними нужно начать говорить. В других странах дерутся за вакцину, а нашим все дается слишком легко.

Ну, честно говоря, было бы неплохо, если бы к следующей осени действительно 70% привились».

70% взрослого населения России — это около 80 млн человек. Какому-то проценту из них, правда, вакцина противопоказана.

Возможно, коллективный иммунитет сформируется и раньше, но как узнать об этом — непонятно, говорит профессор Университета Ратгерса в Нью-Джерси Константин Северинов: «Для страны-разработчика оригинальных вакцин эти цифры, конечно, немножко оскорбительны. В США сейчас привились 140 млн человек, в день вакцинируется 2,5 млн человек.

Вопрос о том, у какого процента населения России есть иммунитет, совершенно открытый. По-видимому, нет методики, которая позволила бы это выяснить.

Те ведомства, у которых прямой обязанностью является применение такой методики на статистически значимых и правильно подобранных выборках для оценки иммунитета, этим не занимаются, вот и все. А если они и занимаются, то не публикуют данные в публичном пространстве».

Какие ограничения власти начнут снимать в первую очередь? Можно надеяться, что маски станут средством рекомендательным, а не обязательным. Но главным образом, вероятно, легче станет предпринимателям, предполагает врач-иммунолог Владимир Болибок: «Сколько людей должно находиться в помещении, сколько людей можно запускать одновременно в какой-нибудь салон красоты, магазин. Совсем недавно были вопросы, можно ли людей все-таки в кинотеатры запускать и в каком количестве. Ну, возможно, останутся какие-то требования, допустим, рециркуляры должны стоять там, где есть скопление людей».

Конечно, в планы властей может вмешаться коронавирус. В Европе, например, идет третья волна пандемии. Кроме того, сам COVID-19 постоянно мутирует. Но как бы то ни было, российские чиновники получили явный сигнал. А значит, количество привившихся будут считать по осени.