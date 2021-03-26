Вакцина «приходит» в политику

Президент Франции увидел риски начала войны нового типа из-за российских и китайских вакцин, но в Кремле с этим не согласились. Как заявил Эмманюэль Макрон, Москва и Пекин стремятся укрепить влияние в Евросоюзе через поставки вакцин. ЕС должен к этому подготовиться и нарастить собственное производство. Как считает президент Франции, страны Евросоюза в состоянии обеспечить коллективный иммунитет населения без чьей-либо помощи. В ответ на это в Кремле заявили, что никаких войн Россия не ведет, и призвали не политизировать тему вакцин. Что имел в виду Эмманюэль Макрон, и способна ли вакцина изменить положение России в мире? Об этом — Владислав Викторов.

Как бы в Кремле ни уважали французского лидера Эмманюэля Макрона, его слова о мировой войне вакцин вызывают абсолютное непонимание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению Макрона, Россия и Китай собираются оказывать давление на Евросоюз с помощью своих разработок. Поэтому страны должны продемонстрировать самодостаточность в вопросе производства своих вакцин, тем более потенциал для этого есть. Но объективно пока на мировом рынке вакцин складывается сложная ситуация — препаратов не хватает, а наращивание производства затягивается.

На этом фоне заявление президента Франции появилось неслучайно, считает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Есть объективная мировая проблема, связанная с коронавирусной инфекцией, и есть определенный круг стран-разработчиков, которые смогли создать в очень короткие сроки эффективные средства для профилактики этого заболевания. Сейчас идет естественный процесс развития и расширения рынков сбыта. В Европе огромный протекционизм в отношении собственных производителей. Это касается не только фармпрома, так что эти заявления связаны, в первую очередь, с экономическими интересами».

По словам Эмманюэля Макрона, настоящая стратегия вакцинации есть только в Европе.

Однако, по некоторым данным, пока в странах ЕС прививку сделали примерно 4% населения. Но в планах к лету привить 70% граждан. Справедливо отметить, что в России ситуация не лучше. Лидерами по праву можно назвать Израиль, где больше половины граждан уже привиты, и Великобританию, которая почти вышла на этот уровень.

Так называемая справедливая политика распределения вакцин между участниками ЕС стала объектом критики со стороны СМИ и даже национальных правительств, отмечает заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко: «Процессы вакцинации в каждой из стран стали определенным мерилом эффективности. Колоссальная критика со всех сторон обрушивается и на Брюссель, и на мировые правительства. Она связана с тем, что вакцины не хватает — слишком большой экспорт за пределы Евросоюза. Фактически все крупные медиа обвиняют брюссельские власти в том, что кризис-менеджмент там на очень низком уровне».

Тем не менее, на днях в Еврокомиссии заявляли, что российская вакцина «Спутник V» ЕС не нужна, что не мешает Европейскому агентству лекарственных средств исследовать препарат. Экспертиза идет с марта, и от ее выводов зависит, начнут его применять в Евросоюзе или нет. На днях в Германии призывали закупить препарат на уровне ЕС. Словакия и Венгрия еще до одобрения регулятора начали прививать население российской вакциной.

Теоретически выход «Спутника V» на европейские рынки можно использовать как дипломатический аргумент, но реальное влияние на политику вакцина окажет не сразу, считает политический аналитик Михаил Троицкий:

«С точки зрения международного сообщества, слишком упирать на конкуренцию и преимущества своих вакцин – дурной тон.





Поэтому идет невидимая конкуренция, последствия которой для престижа и статуса крупных государств, разрабатывающих вакцины, будут, наверное, видны несколько позднее. А вот прямо сейчас превратить вакцину в инструмент внешней политики, на мой взгляд, довольно сложно, а заработать деньги можно».

Производители «Спутник V» в ответ на слова Эмманюэля Макрона призвали оставить любые вакцины вне политики, поскольку это единственная надежда на мир во всем мире. Правда, пока они чаще становятся причиной для разногласий.

Илья Сизов