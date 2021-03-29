Венесуэла предложила свою нефть в обмен на вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки вакцин от коронавируса в страну в рамках механизма COVAX Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«У Венесуэлы есть нефтяные суда, и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем»,— сказал господин Мадуро в эфире телеканала VTV (перевод «Интерфакса»). Он также заявил, что дипломаты Венесуэлы работают над тем, чтобы счета Венесуэлы были разморожены для покупки вакцин через COVAX.

Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что Венесуэла откажется от поставок вакцины AstraZeneca по механизму COVAX. К тому моменту Венесуэла уже заказала от 1,4 до 2,4 млн вакцин AstraZeneca через COVAX, но не получила их из-за долгов перед ВОЗ.

Россия и Китай поставляют Венесуэле вакцины напрямую. Вакцинация в Венесуэле началась в феврале, после получения первой партии «Спутника V» из 100 тыс. доз. Правительство страны рассчитывало начать массовую прививочную кампанию в апреле. 23 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), распространяющий вакцину «Спутник V» за рубежом, подал заявку на ее включение в портфель COVAX.

О хищениях в совместных проектах России и Венесуэлы — в материале “Ъ” «Миллионы растащили автоматом».