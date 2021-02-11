Миллионы растащили автоматом

Как стало известно “Ъ”, МВД завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО «Кислородмонтаж» Сергея Тюкульмина и его партнера Владимира Яременко, обвинявшихся в хищении 200 млн руб., выделенных «Рособоронэкспортом» на завершение строительства заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним в Венесуэле. Расчет фигурантов и их защиты на то, что дело будет прекращено, не оправдался: прокуратура утвердила обвинительное заключение, чтобы направить материалы в суд.

Обвинение, предъявленное в окончательной редакции Сергею Тюкульмину и Владимиру Яременко, претерпело серьезные изменения. Если первоначально оба фигуранта обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, до десяти лет заключения), то на заключительной стадии расследования им инкриминировали ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием, причинившее особо крупный ущерб), максимальное наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Фигурантами уголовного дела господа Тюкульмин и Яременко стали после того, как руководство АО «Рособоронэкспорт» обратилось в правоохранительные органы с заявлением о том, что 200 млн руб., выделенные на достройку в Венесуэле заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним, были похищены. Из обращения к правоохранителям следовало, что 7 августа 2015 года «Рособоронэкспорт» и ЗАО «Кислородмонтаж» заключили два договора-подряда на строительно-монтажные работы. Согласно им, ЗАО взяло на себя обязательства достроить к 2018 году оба завода в Венесуэле, которые не были построены ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова.

Выбор «Рособоронэкспортом» подрядчика в лице «Кислородмонтажа» был связан с тем, что ранее организация занималась монтажом и техобслуживанием криогенного оборудования на космодромах Байконур и Плесецк, строила различные объекты на территории Ирана, Ирака, Кубы и Индии.

Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2016 года «Рособоронэкспорт» перечислил «Кислородмонтажу» два авансовых платежа на 200 млн руб., то есть 30% от суммы контракта. Спустя некоторое время «Рособоронэкспорт» организовал на месте комплексную проверку, так как подписанные господином Яременко акты выполненных работ и их стоимость вызвали у проверяющих сомнения. По версии следствия, на те деньги, что выделил «Рособоронэкспорт», практически ничего не было сделано: корпуса до конца не возведены, оборудование не поставлено, а стоимость уже использованных материалов завышена более чем в 70 раз. И даже допсоглашения, заключенные между АО «Рособоронэкспорт» и ЗАО «Кислородмонтаж», не вывели стройку из кризиса.

Тогда-то, подозревая господ Тюкульмина и Яременко в хищении средств, руководство АО обратилось в УМВД по Центральному округу Москвы, где и было возбуждено уголовное дело. Полицейское следствие признало «Рособоронэкспорт» потерпевшей стороной по делу, которая заявила иск к обвиняемым на всю сумму похищенных средств.

Напомним, что соглашение о строительстве заводов Калашникова в Венесуэле было заключено еще в 2001 году. Заказчиком с венесуэльской стороны выступила фирма Kavim, а генподрядчиком с российской стороны — ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848», между которыми в 2006 году были подписаны соответствующие соглашения. Правда, к строительству господин Попельнюхов приступил только в 2010 году. Венесуэла полностью оплатила контракт, а контроль за его исполнением был возложен на «Рособоронэкспорт». Несмотря на то что заводы были построены на 70%, проверяющие выявили, что при их строительстве Сергей Попельнюхов похитил с 2009 по 2011 год более 1 млрд руб. через подставные фирмы-поставщики — ООО «Антрек», ООО «Медэкском», ООО «Строймаркет», ООО «Экотехпром» и другие. Потерпевший «Рособоронэкспорт» заявил тогда иск к господину Попельнюхову на 1,18 млрд руб., и Лефортовский суд, приговорив его в феврале 2017 года к семи годам в колонии общего режима, это требование удовлетворил.

Свою причастность к хищениям Сергей Попельнюхов так и не признал. Не признают ее Сергей Тюкульмин и Владимир Яременко. Защита последних от комментариев воздержалась.

Отметим, что строительство оборонных заводов в Венесуэле до сих пор не завершено. Помимо хищений на планах по открытию производства автоматов Калашникова и патронов к ним сказались американские санкции и даже пандемия коронавируса. Предполагается, что объекты достроят в этом или в крайнем случае в 2022 году.

Юрий Сенаторов