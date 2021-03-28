Бывший глава Хабаровского края Фургал заявил наблюдателям об угрозах от следствия

Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила о жалобах бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на давление со стороны следователей. Он также заявил, что хочет сделать заявление для прессы о том, какие именно нарушения его прав допускает следствие.

«Фургал утверждает, что испытывает колоссальное морально-психологическое давление и угрозы со стороны следователей. По его словам, каждый день в течение недели к нему приходит следователь, и он знакомится с делом. По словам экс-губернатора, если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом»,— написала госпожа Литвинович в своем Telegram-канале.

По ее словам, сотрудник СИЗО «Лефортово» прервал беседу правозащитников с Сергеем Фургалом, после того как он заявил, что хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит». Перед уходом он попросил передать адвокатам, что хочет встречи с журналистами.

Сергея Фургала задержали в июле 2020 года. Его обвиняют в организации двух убийств и покушения на убийство в 2004–2005 годах. Бывший губернатор не признает вину. В начале марта его арест продлили до 8 июня.

Как стало известно “Ъ” в марте, в отношении экс-губернатора Хабаровского края готовят также обвинение в мошенничестве. Близкий к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу Николай Шухов, адвокат, ранее возглавлявший его избирательный штаб и управлявший частью активов, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. Господин Шухов обвиняется в мошенничестве на заводе «Амурсталь», совладелицей которого является бывшая супруга Сергея Фургала.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сергей Фургал обрастает сделками».