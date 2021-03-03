Суд продлил арест Фургала еще на три месяца

Басманный суд Москвы по просьбе следствия продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 8 июня, сообщили в пресс-службе суда. Напомним, он находится под стражей по делу об организации заказных убийств и покушении.

«Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Фургала С. И. до 8 июня»,— цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Сергея Фургала задержали в июле 2020 года. Его обвиняют в организации двух убийств и покушения на убийство в 2004–2005 годах. Бывший губернатор не признает вину, он находится в московском СИЗО «Лефортово». Следственный комитет России (СКР) завершил расследование его дела в феврале. При этом, как стало известно “Ъ”, СКР активно проверяет бывшего губернатора на причастность к махинациям с бюджетными деньгами.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сергею Фургалу подобрали банкира».