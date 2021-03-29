Дума думой, а подписи врозь

Думская оппозиция вновь не смогла собрать 90 подписей под запросом в Конституционный суд (КС). Депутаты намеревались оспорить поправки, ужесточающие наказание за нарушения на митингах. Однако фракция ЛДПР, которая тоже протестовала против этого закона, не подписалась под документом, подготовленным коммунистами. Ранее также из-за отсутствия подписей либерал-демократов оппозиционерам не удалось направить в КС жалобу на закон об отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Сбор подписей депутатов под запросом в КС коммунисты начали более двух недель назад. В нем оспаривается принятый 10 февраля закон депутата Дмитрия Вяткина («Единая Россия»), который помимо увеличения штрафов за неповиновение полицейским на митингах ввел за это наказание в виде обязательных работ (до 120 часов при первом нарушении и до 200 часов — при повторном). Поправки внесены в ст. 19.3 и ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях.

Под запросом на данный момент подписались около 60 депутатов от КПРФ и «Справедливой России» (для направления запроса необходимы 90 подписей), сказал “Ъ” автор инициативы, первый заместитель председателя думского комитета по законодательству Юрий Синельщиков. Все они считают неконституционным установление наказания в виде обязательных работ для тех, кто не подчинился полицейскому на несанкционированном митинге, если это не повлекло причинения вреда здоровью или имуществу.

Коммунисты ссылаются на Конвенцию Международной организации труда 1957 года об упразднении принудительного труда, согласно которой ратифицировавшее ее государство «обязуется не прибегать к какой-либо форме принудительного или обязательного труда в качестве средства политического воздействия или воспитания либо в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе». Кроме того, депутаты напоминают, что в феврале 2013 года КС принял постановление, согласно которому применение обязательных работ в качестве санкции за те административные правонарушения, которые связаны исключительно с организацией либо проведением митингов, «может быть расценено как средство подавления инакомыслия, в том числе политического».

По словам первого замруководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева, лидер партии Геннадий Зюганов общался по поводу этого запроса с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским и тот идею поддержал, но так и не «дал отмашки» депутатам фракции подписываться. Источник, близкий к руководству ЛДПР, возражает, что лидер либерал-демократов обещал «рассмотреть» запрос в ответ на просьбу Геннадия Зюганова, но так и не получил от коммунистов сам документ. При этом запрос подписал депутат от ЛДПР Сергей Иванов, к которому, по его словам, лично обратился господин Коломейцев.

Стоит отметить, что за принятие закона депутата Вяткина проголосовали 309 единороссов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вице-спикер от «Справедливой России» Игорь Ананских, а против — 74 депутата от КПРФ и ЛДПР, а также единоросс Андрей Барышев, остальные депутаты СР не голосовали.

ЛДПР и ранее либо не подписывалась под подобными инициативами оппозиционных фракций, либо медлила с поддержкой. Напомним, в конце 2020 года думская оппозиция пыталась оспорить в КС норму об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Тогда запрос подписали инициировавшие его эсеры и коммунисты, но для направления в суд не хватило подписей ЛДПР. Либерал-демократы, тоже выступающие за возврат индексации пенсий, не поддержали жалобу, сославшись на необходимость ее доработки. А под обращением оппозиционеров в КС об обжаловании закона о повышении пенсионного возраста в декабре 2018 года ЛДПР подписалась последней, спустя почти две недели после других фракций, ссылаясь на то, что якобы поздно получила документы от КПРФ.

Это обычная тактика ЛДПР, когда обличительная и эмоциональная риторика ее лидера во время обсуждения спорных законопроектов нередко не сопровождается практическими действиями, которые и должны были бы характеризовать партию как оппозицию, считает политолог Александр Пожалов. Для власти подача обращений в КС, особенно в год федеральных выборов, нежелательна, так как эти действия и последующее публичное сопровождение жалобы дают оппозиции медийную площадку для контрпозиционирования против «Единой России» по вопросам защиты социальных и политических прав граждан, отмечает эксперт. По его мнению, идеологически КПРФ и «Справедливая Россия» близки по многим из этих вопросов, а ЛДПР не имеет четкой идеологии и не готова к альянсу. При этом в нынешней Думе благодаря сверхбольшинству «Единой России» ни одна партия не может сама собрать 90 подписей для жалобы в КС, тогда как в прошлом созыве нужное число депутатов было у КПРФ и коммунисты этим активно пользовались, напоминает господин Пожалов.

Мария Макутина