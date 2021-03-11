Труд не облагораживает оппозиционера

В Госдуме начался сбор подписей под обращением в Конституционный суд (КС) о соответствии Основному закону поправок, ужесточающих наказание за нарушения на митингах. Под запросом подписались уже более 50 из необходимых 90 депутатов. Они считают, что наказание в виде обязательных работ за неповиновение полицейским на митингах противоречит Конституции РФ и международной Конвенции об упразднении принудительного труда. В законодательстве о публичных мероприятиях «много правовых дефектов», но жалоба в КС может привести к обратному результату, опасается эксперт.

Оспариваемый закон, инициированный Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»), был принят Думой 10 февраля. Внесенные в статьи 19.3 и 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) поправки увеличили штраф за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и ввели новое наказание за нарушение правил финансирования митингов. За неповиновение законному распоряжению силовиков (ст. 19.3) гражданам теперь грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб. (ранее — до 1 тыс. руб.), арест до 30 суток или новая санкция — обязательные работы на срок до 120 часов. При повторном нарушении штраф возрастет до 10–20 тыс. руб., а срок обязательных работ — до 200 часов. Правоприменительная практика показывает, что большинство дел по этой статье касаются именно митингов.

Подписавшие запрос депутаты считают неконституционным установление наказания в виде обязательных работ для тех, кто не подчинился полицейскому на несанкционированном митинге, если это не повлекло причинения вреда здоровью или имуществу. Согласно Конвенции Международной организации труда 1957 года об упразднении принудительного труда, ратифицировавшее ее государство «обязуется не прибегать к какой-либо форме принудительного или обязательного труда в качестве средства политического воздействия или воспитания либо в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе», говорится в обращении в КС (есть в распоряжении “Ъ”).

В России права и свободы человека признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, напоминает автор запроса, первый заместитель председателя думского комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). К тому же в соответствии с Конституцией не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, а статья 37 Основного закона запрещает принудительный труд, добавляет депутат.

Кроме того, в феврале 2013 года КС принял постановление по делу о проверке конституционности поправок к КоАП и закон о митингах, отмечается в обращении. Суд решил, что «применение обязательных работ в качестве санкции за те административные правонарушения, которые связаны исключительно с организацией либо проведением публичных или иных массовых мероприятий (статьи 20.2, 20.22 и 20.18 КоАП), может быть расценено как средство подавления инакомыслия, в том числе политического». Введение такого наказания даже за формальное нарушение правил проведения митингов КС счел не соответствующим Конституции. Законодателю было предписано внести необходимые изменения, но это не было сделано, подчеркивается в запросе.

Сбор подписей под обращением в КС начался 9 марта, его уже подписали свыше 50 депутатов из трех оппозиционных фракций, рассказал “Ъ” Юрий Синельщиков (для обращения в КС необходимо не менее 90 подписей). При этом он допускает, что текст запроса может быть еще отредактирован.

Появление санкции в виде обязательных работ Дмитрий Вяткин объяснил “Ъ” тем, что маленькие штрафы не выполняли профилактическую функцию, а «чем шире диапазон видов наказания, тем больше выбор для правоприменителя в зависимости от обстоятельств нарушения и личности» нарушителя. С текстом запроса единоросс ознакомиться не успел, поэтому не стал комментировать аргументы оппонентов.

Напомним, в конце 2020 года думская оппозиция пыталась оспорить в КС норму об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Тогда запрос подписали его инициаторы — эсеры и коммунисты, но для его направления в суд не хватило подписей ЛДПР. Либерал-демократы, тоже выступающие за возврат индексации пенсий, не поддержали жалобу, сославшись на необходимость ее доработки.

В законодательстве о публичных мероприятиях много конституционно-правовых дефектов, включая возможность административного ареста за формальные нарушения требований закона, говорит юрист фонда «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Ольга Подоплелова: «С введением новых составов нарушений и санкций за них ситуация еще больше усугубляется, и нормы КоАП будут еще чаще использоваться для борьбы с активизмом и подавления инакомыслия. Но, к сожалению, у меня нет уверенности, что аргументация депутатов, включая апеллирование к более ранним позициям КС, не приведет в текущих реалиях к легитимации этой правовой конструкции».

Юрист «Агоры» Кирилл Коротеев допускает, что КС может признать эту норму неконституционной, учитывая свое прежнее решение. Но правоприменители будут толковать любые действия на митингах как создающие угрозу насильственных действий, поэтому обязательные работы будут применимы, уверен эксперт.

Мария Макутина