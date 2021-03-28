В Анапе оборудуют первый пляж по дизайнерскому проекту

Власти Анапы подготовили дизайн-проект первого городского пляжа, который будет оборудован в соответствии с новыми стандартами организации пляжного отдыха, разработанными в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Он будет оборудован на Пионерском проспекте, рядом с отелем «Джамайка». По данным мэрии, дизайнерский подход к оформлению пляжа позволит создать эстетический и концептуальный объект. Помимо зон отдыха с шезлонгами, столиками и зонтиками, здесь будут организованы турники, санузлы, душевые, питьевые фонтаны, озеленение с автополивом, зона для пляжного волейбола, массажные кабинки, буфет, помещения для ячеек хранения личных вещей, медицинский пункт.

Мэрия Анапы отмечает, что все работы ведутся в соответствии с экологическими стандартами. Открытие нового пляжа состоится в мае 2021 года. Воспользоваться им сможет любой желающий.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что в Краснодарском крае введут новый стандарт организации пляжного отдыха, было объявлено в конце января 2021 года. По данным краевых властей, документ включает в себя требования к функциональной инфраструктуре, зонированию, безопасности услуг, предоставляемых на пляжах, их прозрачности и легальности, а также возможности оплаты любым удобным для туристов способом.

Приводить в соответствие с новым стандартом пляжи Краснодарского края начнут к началу летнего сезона. Администрация региона считает, что грамотное зонирование и эффективное использование пляжной территории, предложенное в документе, позволит обеспечить более комфортное размещение отдыхающих и снизить переуплотнение, которое традиционно наблюдается на пляжах в пик курортного сезона.

Алексей Белянин