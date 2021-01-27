В Анапе введут новый стандарт организации пляжного отдыха

Администрация Анапы представила новый стандарт организации пляжного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным краевых властей, документ включает в себя требования к функциональной инфраструктуре, зонированию, безопасности услуг, предоставляемых на пляжах, их прозрачности и легальности, а также возможности оплаты любым удобным для туристов способом.

Кроме того, в рамках презентации стандарта минкурортов Кубани представило образцы униформы пляжного персонала, стендов, навесов, урн, спасательных вышек и других объектов. Планируется, что всю инфраструкутру обеспечат производители из Краснодарского края.

Приводить в соответствие с новым стандартом пляжи Анапы начнут к началу летнего сезона. Администрация региона считает, что грамотное зонирование и эффективное использование пляжной территории, предложенное в документе, позволит обеспечить более комфортное размещение отдыхающих и снизить переуплотнение, которое традиционно наблюдается на пляжах в пик курортного сезона.

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что без повышения качества услуг на пляжах, уровня сервиса и единого стилевого решения Краснодарский край не сможет конкурировать с зарубежными курортами.

«Разработанные методические рекомендации – это своего рода пособие по приведению пляжной территории в соответствие с требованиями времени и запросами туристов», – прокомментировал он.

Глава Анапы Василий Швец рассказал, что в ближайшие годы администрация курорта планирует привлечь несколько крупных международных сетевых отелей. Он подчеркнул, что новый виток конкуренции в итоге приведет к повышению уровня сервиса во всех средствах размещения.

По данным минкурортов Кубани, в настоящее время в регионе благоустроено 120 км пляжей, которые обеспечивают единовременный отдых более 630 тыс. туристов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Анапе с 1 по 10 января 2021 года отдохнули более 30 тыс. туристов, загрузку отелей и санаториев увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре 2020 года на пляжах Анапы обустроили 10 зон отдыха. Идею создать «зимние пляжи» предложил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, чтобы развивать на курортах региона круглогодичный отдых. В Анапе на берегу моря обустроили деревянные настилы, брендированные беседки, а также установили скамейки и урны. В планах обустроить еще несколько подобных зон на территории анапских санаториев и здравниц. Такие зоны отдыха на курорте появились на пляжах от Сукко до Благовещенской.

Кроме того, в середине декабря на Центральном пляже Анапы открыли зимнюю релакс-зону. Здесь туристы и жители курорта смогут полюбоваться морскими пейзажами и покормить лебедей

Алексей Белянин