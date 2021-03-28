Польский посол заявил о возможности нормализации отношений с Россией

Польша открыта для равноправного диалога с Россией на основе соблюдения международных обязательств, нормализация отношений Варшавы с Москвой возможна, заявил посол Польши в России Кшиштоф Краевский. При этом он отметил плохое состояние отношений России и Запада, назвав это результатом российской политики последних лет.

По его мнению, состояние двусторонних отношений России и Польши связано с общим плохим состоянием отношений России с Западом. Он рассказал, что обсуждал эту тему в Берлине, Париже, Лондоне. «У меня сложилось сильное впечатление, что "на нашей стороне Буга" мы единодушны — такое положение дел является результатом российской политики последних лет. Этот взгляд был сформулирован практически в унисон — это Россия последовательно отдаляется от своих западных партнеров»,— сказал господин Краевский в интервью «Интерфаксу».

«Несмотря на это, считаю, что нормализация в отношениях возможна»,— добавил посол. По его мнению, для этого необходима воля к равноправному разговору и диалогу на основе соблюдения международных обязательств.

Господин Краевский считает, что улучшить отношения могут передача обломков польского самолета, разбившегося под Смоленском, и решение вопроса о памятнике жертвам катастрофы. Он напомнил, что спустя 11 лет после крушения останки самолета находятся на территории России. По его словам, они «являются собственностью польского государства и отказ России вернуть их противоречит международному праву».

В 2010 году на военном аэродроме Северный под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154. Во время авиакатастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. В сентябре 2020 года генпрокуратура Польши сообщила о намерении арестовать трех диспетчеров, дежуривших во время крушения. Их обвиняют в «умышленном доведении до авиакатастрофы».