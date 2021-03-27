Власти Крыма намерены решить проблему с водой без помощи Украины

Крым самостоятельно решит проблему с водоснабжением, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, к украинским властям за помощью обращаться не планируется.

Ранее переговорщик от Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что Украина рассмотрит вопрос возобновления поставок воды, только если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа. Господин Кравчук отметил, что этому должны предшествовать переговоры.

«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем»,— сказал «РИА Новости» депутат. По его словам, опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. «Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют»,— заявил Юрий Гемпель.

Ущерб, нанесенный российскому Крыму перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, составляет более 1 трлн руб., заявил на днях первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс. По его словам, рабочая группа по анализу данного ущерба продолжает работу, специалисты должны учесть не только вопросы разрушения Северо-Крымского канала, но и затраты на добычу воды из подземных источников и ее подачу.

Проблемы с водоснабжением в Крыму начались в 2014 году после того, как он вошел в состав России. Ранее до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал обеспечивал Киев. После присоединения полуострова к РФ он был перекрыт украинскими властями.

С лета 2020 года из-за продолжительной засухи Евпаторию, Ялту, Симферополь и почти четыре десятка близлежащих населенных пунктов перевели на временный график подачи воды. Осенью 2020 года правительство РФ выделило на водоснабжение в Крыму почти 5 млрд руб., в марте 2021 года — еще 3 млрд руб.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».