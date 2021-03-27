Сборная России добавила победности

Сборная России во втором туре отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года одержала очень важную победу. Вслед за мальтийцами она одолела куда более сильного соперника — словенцев. Успех в сочинском матче с ними принес россиянам дубль в первом тайме Артема Дзюбы, на который гости ответили одним голом.

Игру сборной России в сочинском матче следует, видимо, признать подтверждением того, что главный тренер Станислав Черчесов и члены его штаба – все-таки люди достаточно гибкие, готовые признавать ошибки и очень вовремя их исправлять. За три дня до этого российская команда жутко мучилась в открывавшей отбор встрече со слабенькими мальтийцами, добившись победы в очень неказистой стилистике. Теперь, перетряхнув состав, освежив схемы, сама мучила соперника, который в принципе неплох и уже успел доказать, что с ним надо считаться, когда одолел формальных фаворитов группы — хорватов.

Футбол сборной России в первом тайме должен был удивлять тех, кто внимательно за ней следит и привык, что простота в нем доминирует над изысканностью и сложностью. Он был не только живым, но и тонким, и «карусельные», с быстрой сменой позиций, неожиданными перемещениями комбинации у хозяев проходили не так уж редко. Одна из них — с классным подключением Марио Фернандеса и классным пасом внутрь штрафной — вырулила к острому удару Рифата Жемалетдинова. Знаменитому словенском вратарю Яну Облаку он доставил явные проблемы. А за ударом последовал толковый розыгрыш углового и еще один удар, заставивший Облака напрягаться, от Георгия Джикии.

Симпатичная сборная России заслуживала чего-то хорошего, что и получила, благодаря своему самому опасному игроку.

Артем Дзюба выиграл верховую борьбу в штрафной и скинул мяч Далеру Кузяеву, который откатил его обратно Дзюбе. Пробить низом капитану российской команды удалось идеально: мяч аккуратно вкатился в угол.

Словенцы в ответ огрызнулись неприятным выпадом. Их лидер Йосип Иличич, наконец, блеснул техникой, отпасовав пяткой Петару Стояновичу. А Стоянович палил на убой, но чуть-чуть промахнулся мимо дальнего угла.

Этот эпизод вроде бы взбодрил гостей, добавил куража. Но, едва почувствовав, что контроль над игрой, похоже, у них, словенцы снова пропустили. Они, казалось, пережили самое страшное, когда рикошет после дальнего удара Александра Головина отправил мяч в перекладину, но самое страшное, как выяснилось, ждало их через секунду в лице жадно кинувшегося на отскок Артема Дзюбы, который, словно картонные манекены, смял двух оппонентов.

Такому Дзюбе отправить мяч в сетку помешать было невозможно.

Сборная Словении, однако, не дала интриге умереть. Иличич после нехитрого сброса партнера стрельнул в касание с двух десятков метров и попал. Проигрывать без сопротивления словенцы явно не собиралась, а собирались после перерыва поднажать.

Поднажать не вышло. Второй тайм мог показаться на фоне первого пресным, скучноватым. Но свою основную задачу сборная России, снизив градус эффектности, решала чрезвычайно грамотно. Игра в основном шла на чужой половине, и можно представить, как чувствовали себя словенские игроки, вынужденные вместо того, чтобы атаковать, внимательно следить за перемещениями мяча возле ее штрафной.

Моментов было немного. Но если у сборной России все же прошла потенциально смертельная диагональная передача на Вячеслава Караваева, которого остановил чересчур здорово играющий на линии Облак, то словенская команда в тех нечастых случаях, когда намечался выпад, застревала, как правило, еще на разгоне.

А последние минуты превратились в демонстрацию главных достоинств сборной России, которыми она, если находится в пристойном тонусе, может, кажется, горы свернуть.

Словенцы старались надавить, но даже с чем-то хотя бы отдаленно похожим на штурм у них не срасталось. Для начала требовалось ведь доставить мяч на чужую половину, и желательно не в борьбу. Но как сделаешь точный пас, как вычислишь его адресата, если на тебя все время вылетают без устали прессингующие соперники? А прессинг сборной России на этом отрезке был так же прекрасен, как на чемпионате мира 2018 года.

Счет 2:1 — скользкий, предполагающий, что исход висит на волоске. Но в Сочи, как ни странно, никакой скользкостью не пахло. Словенские потуги вырвать ничью выглядели жалкими, а российские тиски, удерживающие победу,— стальными. Победа из них не вырывалась, и после второго тура отборочного турнира сборная России, кажется, обрела статус фаворита группы H.

Следующий матч в квалификации она проведет во вторник. Российская команда встретится в гостях со словацкой.

Алексей Доспехов