Мальтийский орден Артему Дзюбе

Сборная России одержала победу в первом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Она обыграла скромную команду Мальты на ее поле со счетом 3:1. Два очка по системе «гол плюс пас» набрал нападающий Артем Дзюба. Теперь в субботу россиян ждет домашняя встреча со словенцами, которые одолели хорватов — 1:0.

На старте нового отборочного цикла к чемпионату мира-2022 сборная России встретилась с явным аутсайдером группы Н. В рейтинге FIFA (Международная федерация футбола) Мальта располагается на 176-й строчке, а среди 55 европейских сборных занимает 51-е место. За 65 лет выступления в квалификационных турнирах к чемпионатам мира и Европы команда маленького островного государства в Средиземном море одержала лишь шесть побед. Практически все ее сборники выступают в национальном первенстве, за исключением трех человек, представляющих низшие лиги Португалии, Бельгии и Англии. Самый дорогой мальтийский игрок — полузащитник Тедди Теума — стоит, по данным Transfermarkt, всего €800 тыс., а у остальных ценник не превышает €300 тыс.

Словом, россиянам противостоял типичный футбольный «карлик», который, правда, в последнее время несколько повысил свою самооценку. Мальтийцы выдали семиматчевую беспроигрышную серию, что стало возможным благодаря Лиге наций, где они конкурировали с оппонентами сопоставимого уровня. Подопечные итальянского специалиста Девиса Манджи, в частности, отобрали по четыре очка у Андорры и Латвии, сыграли вничью с Фарерскими островами и финишировали вторыми в группе 1 дивизиона D. Кроме того, они взяли верх в контрольных спаррингах над Лихтенштейном и Гибралтаром.

Конечно, матч в Та-Кали трудно было назвать интригующим. Но определенный интерес представляло то, какой состав выберет на него главный тренер сборной России Станислав Черчесов, учитывая, что разобраться с Мальтой желательно было без лишних усилий, чтобы поберечь энергию на следующие, куда более сложные встречи со Словенией и Словакией. На некоторых позициях Черчесов даже мог позволить себе поэкспериментировать, и отчасти он это сделал, поставив в центр поля Даниила Фомина и Ильзата Ахметова, которые на двоих провели всего 10 матчей за национальную команду. Впрочем, не будем забывать, что в опорной зоне россияне лишились из-за травм Романа Зобнина и Магомеда Оздоева. А вот от привычной схемы с одним нападающим — на этот раз в лице Артема Дзюбы, вернувшегося в состав после нашумевшего видео-скандала и последовавшей затем дисциплинарной опалы,— Черчесов не отступил.

Наконец-то сыграл за сборную Александр Головин, который больше года не надевал футболку с российским гербом. Пресс-служба команды подсчитала, что его пауза в выступлениях составила 490 дней. Полузащитника «Монако» действительно сильно не хватало.

В матче с Мальтой россиянам нужно было думать не только о победе, но и о том, чтобы как можно больше забить, так как разница мячей будет иметь определяющее значение при равенстве очков. Однако они начали игру неторопливо и никак не могли даже установить контроль над мячом. Хозяева уверенно разрушали их попытки завязать комбинационный футбол и сами вполне осмысленно атаковали, сначала заработав угловой, а потом и потревожив Антона Шунина. Подопечные Черчесова не то что в створ — вообще по воротам практически не били. И все же в середине первого тайма они прижали соперника к штрафной площади, завершив осаду изящной многоходовкой. В конце этой перепасовки Алексей Ионов отдал передачу Фомину, тот в касание переадресовал мяч Дзюбе, а нападающий закатил его в сетку.

Также без особого напряга сборная России удвоила преимущество на 35-й минуте. Дзюба, чуть ранее не использовавший отличный момент, когда с близкого расстояния пробил головой выше перекладины, проявил себя в подыгрыше и ассистировал подключившемуся в атаку Марио Фернандесу. Натурализованный бразилец оказался в идеальной ситуации и не промахнулся. Так что в принципе план по голам на первую половину встречи россияне выполнили. К тому же и мальтийцы совсем перестали беспокоить Шунина.

Но счет 2:0 и то, с какой легкостью он был достигнут, видимо, расслабили команду Черчесова. После перерыва она опять сбавила в активности и поплатилась. На 56-й минуте хозяева отличились в позиционном нападении, и Джозеф Мбонг после ошибки Ионова примерно с того места, откуда забивал Марио Фернандес, нанес мощнейший удар под планку.

Черчесов сразу заменил Ионова и Фомина на Рифата Жемалетдинова и Алексея Миранчука. Вот только перестановки не помогли. Мальтийцы организованно оборонялись и не ограничивались только разрушением. Им по-прежнему периодически удавались затяжные розыгрыши, а в одном из эпизодов Теума даже мог сравнять счет. Мяч просвистел в опасной близости от штанги, и эффектный прыжок Шунина вряд ли бы спас сборную России от неприятностей. Причем по игре ничья была бы не таким уж несправедливым результатом.

Но в концовке хозяева все же дали маху. Голкипер Анри Бонелло неудачно ввел мяч от ворот, последовали перехват и пас в штрафную, где также вышедший на замену Александр Соболев наказал противника за оплошность. Крупно обыграть Мальту не вышло, хотя в данном случае хорошо, что обошлось без сюрпризов. Например, сильнейшая по рейтингу и именам команда в группе Н Хорватия потерпела поражение от Словении на выезде, пропустив один гол, а Словакия сыграла вничью 0:0 на Кипре.

Александр Ильин